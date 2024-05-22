Когда в конце мая россиянам стоит ждать магнитные бури?

При этом в следующий раз возбуждения магнитосферы ожидаются только в июне: 1, 2, 9, 11 и 17 числах. А вот настоящую магнитную бурю учёные предсказывают на 16 июня — именно тогда ожидается слабые, но всё же волнения на Солнце.