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Published Сегодня, 07:02

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Когда в конце мая россиянам стоит ждать магнитные бури?

Когда в конце мая россиянам стоит ждать магнитные бури?

22 мая 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney
В конце мая чувствительным к магнитным бурям может быть тяжело: уже с 22 числа начинаются небольшие волнения на Солнце. Ждать ли россиянам магнитных бурь в мае и какими по силе они будут, — читайте в материале Бел.Ру.

Ранее предполагалось, что возбуждённая магнитосфера ожидает россиян примерно 23–25 мая, но учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ подсчитали, что с 22 по 26 мая магнитосфера будет спокойной, а небольшие волнения начнутся уже 27 числа.

При этом в следующий раз возбуждения магнитосферы ожидаются только в июне: 1, 2, 9, 11 и 17 числах. А вот настоящую магнитную бурю учёные предсказывают на 16 июня — именно тогда ожидается слабые, но всё же волнения на Солнце.

Несмотря на это, вспышки всё равно происходят — только за последние сутки на Солнце зафиксировали около семи взрывов. Однако беспокоиться не стоит: солнечная активность находится на низком уровне, поэтому никак не сможет повлиять на геомагнитный фон Земли.

Напомним, что сильная магнитная буря обрушилась на россиян 11 мая. Её отголоски россияне чувствовали и на следующий день.

Очень сильная магнитная буря обрушится на белгородцев в ближайшее время
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#Александра Склярова#Общество#Магнитные бури
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