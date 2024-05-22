Когда в конце мая россиянам стоит ждать магнитные бури?

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Ранее предполагалось, что возбуждённая магнитосфера ожидает россиян примерно 23–25 мая, но учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ подсчитали, что с 22 по 26 мая магнитосфера будет спокойной, а небольшие волнения начнутся уже 27 числа.
При этом в следующий раз возбуждения магнитосферы ожидаются только в июне: 1, 2, 9, 11 и 17 числах. А вот настоящую магнитную бурю учёные предсказывают на 16 июня — именно тогда ожидается слабые, но всё же волнения на Солнце.
Несмотря на это, вспышки всё равно происходят — только за последние сутки на Солнце зафиксировали около семи взрывов. Однако беспокоиться не стоит: солнечная активность находится на низком уровне, поэтому никак не сможет повлиять на геомагнитный фон Земли.
Напомним, что сильная магнитная буря обрушилась на россиян 11 мая. Её отголоски россияне чувствовали и на следующий день.