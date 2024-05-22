Блокчейн и наука — эксперты обсудили перспективы синергии

Стоит отметить, что сейчас в РФ уже функционирует токенизационная платформа «Атомайз» — лидер рынка ЦФА («Атомайз» лидирует в рэнкинге Cbonds по количеству выпусков по итогам прошлого года). Директор по продуктам «Атомайз» Павел Сидоркин проинформировал о первом профессиональном бизнес-образовании в области цифровых прав — «Академии ЦФА». На фоне достижения определенной степени технической зрелости и накопления инноваций в рамках разных модификаций продуктов платформа «Атомайз» создала авторскую образовательную программу. На данный момент она сфокусирована на профессиональном сообществе (корпоративных клиентах), но интересна также и физическим лицам.