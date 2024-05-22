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Блокчейн и наука — эксперты обсудили перспективы синергии

Блокчейн и наука — эксперты обсудили перспективы синергии

22 мая 2024, 18:17
Фото: Изображение Midjourney
Применение технологий блокчейна в целях развития общества в научной, деловой и государственной областях обсуждалось в среду, 22 мая, в рамках круглого стола на площадке Общественной палаты России.

Как сообщает newizv.ru, участники события, организованного комиссией Общественной палаты России по развитию высшего образования и науки совместно с научным проектом «Ломоносов» и научно-исследовательским центром «Академия 2030», высоко оценили потенциал блокчейна, проанализировав примеры успешно реализованных практик.

Заинтересованность во внедрении блокчейн-технологий демонстрирует госкорпорация развития «ВЭБ.РФ». Исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Дмитрий Аксаков обратил внимание на успешную работу платформы «Атомайз» и Альфа-Банка по формированию рынка ЦФА в нашей стране, отметив, что государственную корпорацию привлекают цифровые финансовые активы и «простые кейсы их использования». Имеется в виду финансирование посредством ЦФА новых инициатив — крупных и венчурных, в том числе с привлечением финансовых накоплений россиян, которые не инвестируются активно, а хранятся дома на черный день.

Стоит отметить, что сейчас в РФ уже функционирует токенизационная платформа «Атомайз» — лидер рынка ЦФА («Атомайз» лидирует в рэнкинге Cbonds по количеству выпусков по итогам прошлого года). Директор по продуктам «Атомайз» Павел Сидоркин проинформировал о первом профессиональном бизнес-образовании в области цифровых прав — «Академии ЦФА». На фоне достижения определенной степени технической зрелости и накопления инноваций в рамках разных модификаций продуктов платформа «Атомайз» создала авторскую образовательную программу. На данный момент она сфокусирована на профессиональном сообществе (корпоративных клиентах), но интересна также и физическим лицам.

Упоминая позитивные кейсы рынка, глава компании «Цифровые активы» Максим Трофимов отметил программу «Цифровой инвестор» для «Норникеля». Сотрудники предприятия владеют ЦФА, привязанными к стоимости акций компании, и имеют возможность получать стабильный доход. Спикер сообщил и об образовательной составляющей: «Норникель» и «Цифровые активы» занимаются просветительской деятельностью, доводя до сведения работников информацию о возможностях использования цифровых активов, обучая их основам цифровой грамотности.

#Общество
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