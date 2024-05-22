Белгородский Роспотребнадзор не проверял «ржавый» дождь на наличие вредных элементов

Тогда климатологи БелГУ заявили, что явление рядовое и никакой опасности не представляет. По их словам, воздушные массы принесли с собой африканские пески. А в Гидрометцентре объяснить причину таких странных осадков не смогли, но предположили, что причина действительно может заключаться в песке из Сахары.