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Белгородский Роспотребнадзор не проверял «ржавый» дождь на наличие вредных элементов

Белгородский Роспотребнадзор не проверял «ржавый» дождь на наличие вредных элементов

22 мая 2024, 11:40
Фото: 1MI
В конце апреля Белгород и районы накрыло ржавым дождём. Небо пожелтело. Причины происходящего объяснили климатологи БелГУ и сотрудники Гидрометцентра. Журналисты Бел.Ру поинтересовались у белгородского Роспотребнадзора, были ли в данном дожде вредные элементы.

В конце апреля белгородцев удивил цвет неба и «ржавый» дождь, который пошёл в городе и близлежащих районах. По словам людей, их куртки и машины оказались грязными после осадков.

Тогда климатологи БелГУ заявили, что явление рядовое и никакой опасности не представляет. По их словам, воздушные массы принесли с собой африканские пески. А в Гидрометцентре объяснить причину таких странных осадков не смогли, но предположили, что причина действительно может заключаться в песке из Сахары.

Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональный Роспотребнадзор, чтобы узнать, были ли в осадках какие-либо вредные элементы.

В ведомстве нам ответили, что проверки, связанные с появлением «ржавых» следов на автомобилях и одежде людей после выпадения осадков, не проводились.

Нормативные документы санитарного законодательства не устанавливают требования к составу и качеству атмосферных осадков. Поэтому в установленную сферу деятельности органов Роспотребнадзора не входит контроль за последствиями их выпадения, проведение обследований, исследований и испытаний.

В ведомстве добавили, что явление носит природный характер и связано с трансграничным перемещением пылевых частиц, поэтому специалисты не проводили мероприятия по установлению возможного техногенного источника загрязнения атмосферы.

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