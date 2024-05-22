Белгородский Роспотребнадзор не проверял «ржавый» дождь на наличие вредных элементов

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В конце апреля белгородцев удивил цвет неба и «ржавый» дождь, который пошёл в городе и близлежащих районах. По словам людей, их куртки и машины оказались грязными после осадков.
Тогда климатологи БелГУ заявили, что явление рядовое и никакой опасности не представляет. По их словам, воздушные массы принесли с собой африканские пески. А в Гидрометцентре объяснить причину таких странных осадков не смогли, но предположили, что причина действительно может заключаться в песке из Сахары.
Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональный Роспотребнадзор, чтобы узнать, были ли в осадках какие-либо вредные элементы.
В ведомстве нам ответили, что проверки, связанные с появлением «ржавых» следов на автомобилях и одежде людей после выпадения осадков, не проводились.
Нормативные документы санитарного законодательства не устанавливают требования к составу и качеству атмосферных осадков. Поэтому в установленную сферу деятельности органов Роспотребнадзора не входит контроль за последствиями их выпадения, проведение обследований, исследований и испытаний.
В ведомстве добавили, что явление носит природный характер и связано с трансграничным перемещением пылевых частиц, поэтому специалисты не проводили мероприятия по установлению возможного техногенного источника загрязнения атмосферы.