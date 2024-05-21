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В Белгородской области заморозки привели к гибели 5,3% посевов

В Белгородской области заморозки привели к гибели 5,3% посевов

21 мая 2024, 14:11
Фото: 1MI
Об этом Бел.Ру сообщили в региональном правительстве. Больше всего пострадали плодовые культуры и ранние зерновые.

В начале мая на территории Белгородской области зарегистрировали заморозки. Они выпали на период активной вегетации растений, что привело к повреждению или гибели посевов сельскохозяйственных культур, а также посадок многолетних плодово-ягодных насаждений.

В региональном правительстве отметили, что на 15 мая 2024 года погибло 5,3% сельскохозяйственных культур от общей посевной площади.

Наибольший ущерб заморозки нанесли плодовым культурам, так как воздействие отрицательных температур пришлось на период начала или во время цветения, стадию формирования завязей плодов, что привело к осыпанию цветков и завязи плодов. Также пострадали ранние зерновые культуры, кукуруза и посевы многолетних трав текущего года.

Решение о пересеве на полях с погибшими культурами сельхозтоваропроизводители области принимают оперативно на основании проведённых обследований посевов, если наблюдается их общая сильная изреженность.

На данный момент работа по обследованию посевов активно продолжается, но есть угроза повторения воздействия возвратных заморозков. Поэтому спрогнозировать конкретную площадь пересева пока невозможно.

Вместе с тем, при проведении пересева погибших сельскохозяйственных культур хозсубъекты региона понесут дополнительные затраты на покупку семян и проведение комплекса агротехнологических работ.

Точную сумму ущерба можно будет установить после обследования площадей сельскохозяйственных культур органами самоуправления.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Растения#Эксклюзив#Посевы#Ранние зерновые#Заморозки#Белгород#Самоуправление#Многолетние травы#Сельскохозяйственные культуры#Посадки#Плодовые культуры#Хозсубъекты#Цветение
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