Под Белгородом впервые освятили храм в честь сербского святого

В Белгородской области освятили храм в честь святого Николая Сербского. Речь идёт о домовом храме в братском корпусе Архиерейского подворья, который находится в селе Шопино Яковлевского горокруга. Отмечается, что это первый храм в области, который освятили в честь сербских святых.