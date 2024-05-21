Под Белгородом впервые освятили храм в честь сербского святого

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В Белгородской области освятили храм в честь святого Николая Сербского. Речь идёт о домовом храме в братском корпусе Архиерейского подворья, который находится в селе Шопино Яковлевского горокруга. Отмечается, что это первый храм в области, который освятили в честь сербских святых.
Храм был освящён епископом Губкинским и Грайворонским Софронием. В церковь на постоянное хранение была передана икона с частицей мощей святителя Николая Сербского. Святыню в область доставил протоирей-ставрофор Неделько из Сербии.