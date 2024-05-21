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Под Белгородом впервые освятили храм в честь сербского святого

Под Белгородом впервые освятили храм в честь сербского святого

21 мая 2024, 13:52
Фото: 1MI
Храм расположен в селе Шопино Яковлевского горокруга. Покровителем нового храма стал святитель Николай Сербский, пишет «Балканист».

В Белгородской области освятили храм в честь святого Николая Сербского. Речь идёт о домовом храме в братском корпусе Архиерейского подворья, который находится в селе Шопино Яковлевского горокруга. Отмечается, что это первый храм в области, который освятили в честь сербских святых.

Храм был освящён епископом Губкинским и Грайворонским Софронием. В церковь на постоянное хранение была передана икона с частицей мощей святителя Николая Сербского. Святыню в область доставил протоирей-ставрофор Неделько из Сербии.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Икона#Белгород#Яковлевский горокруг
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