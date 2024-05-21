Пива от «Гринна» больше не будет? Что в планах у Росалкогольтабакконтроля?

Отмечается, что в ходе разбирательства суд отклонил ходатайство регулятора о введении обеспечительных мер в виде приостановления права компании на производство этих напитков. Корпорация «Гринн», которая управляет гипермаркетами и торговыми центрами «Линия» в Черноземье, производит пиво под собственными марками на своих трёх пивоварнях, которые находятся в Белгороде, Курске и Орле.