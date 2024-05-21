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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Росалкогольтабакконтроль хочет исключить корпорацию «Гринн» из реестра пивоваров

Пива от «Гринна» больше не будет? Что в планах у Росалкогольтабакконтроля?

21 мая 2024, 13:48
Фото: Изображение Midjourney

Росалкогольтабакконтроль хочет исключить корпорацию «Гринн» из реестра пивоваров

Корпорация «Гринн» производит пиво под собственными марками на своих трёх пивоварнях, расположенных в Белгороде, Курске и Орле. Росалкогольтабакконтроль хочет исключить эту корпрорацию из реестра пивоваров, сообщает «Коммерсантъ-Daily»

Арбитражный суд Брянской области назначил на 3 июня предварительное судебное заседание по иску Росалкогольтабакконтроля (РАТК) об исключении из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи АО «Корпорация „Гринн“», управляющей гипермаркетами и торговыми центрами «Линия» в Черноземье.

Отмечается, что в ходе разбирательства суд отклонил ходатайство регулятора о введении обеспечительных мер в виде приостановления права компании на производство этих напитков. Корпорация «Гринн», которая управляет гипермаркетами и торговыми центрами «Линия» в Черноземье, производит пиво под собственными марками на своих трёх пивоварнях, которые находятся в Белгороде, Курске и Орле.

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#Маргарита Водолажская#Корпорация#Пиво#Белгород
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