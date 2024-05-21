Пива от «Гринна» больше не будет? Что в планах у Росалкогольтабакконтроля?

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Арбитражный суд Брянской области назначил на 3 июня предварительное судебное заседание по иску Росалкогольтабакконтроля (РАТК) об исключении из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи АО «Корпорация „Гринн“», управляющей гипермаркетами и торговыми центрами «Линия» в Черноземье.
Отмечается, что в ходе разбирательства суд отклонил ходатайство регулятора о введении обеспечительных мер в виде приостановления права компании на производство этих напитков. Корпорация «Гринн», которая управляет гипермаркетами и торговыми центрами «Линия» в Черноземье, производит пиво под собственными марками на своих трёх пивоварнях, которые находятся в Белгороде, Курске и Орле.