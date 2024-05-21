Много пил, мало получал: названы основные причины разводов

Также чиновник отчитался, что количество разводов в области снизилось. Так, чаще всего за последние пять лет расторжение браков регистрировали в 2021 году, а реже всего — в 2023 году. К тому же процент расторжения браков в тот год, в который они и были заключены, также снизился за последние пять лет, заявил Милёхин. Самый большой — в 2022 году, самый маленький — в 2023 году.