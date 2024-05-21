Много пил, мало получал: названы основные причины разводов

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
На оперсовещании правительства Белгородской области министр образования Андрей Милёхин отчитался о статистике браков и разводов в регионе. Также чиновник озвучил актуальные и для России в целом, и для Белгородской области причины, которые приводят к расторжению браков.
В период с 2019 года по 2024 год в Белгородской области зафиксировано 50 847 новых супружеских союзов, а разведённых пар — 4841. Если брать все расторжения браков, которые происходили за последние пять лет в регионе, не ограничиваясь теми, что заключались в тот же временной отрезок, то самый маленький стаж разводящейся семьи в Белгородской области составил 41 день (2022 год), а самый большой — 61 год (с 1958 по 2019 год).
Согласно предоставленной на оперсовещании правительства области статистике с 2019 по 2024 год чаще всего расторгали брак пары, которые прожили в семейном союзе 15-19 лет. Это 18% от общего числа разводов за 5 лет (6056 из 34421). Далее пары со стажем в 10-14 лет — 17%, за ними пары со стажем в 20-24 года — 16%.
Так, если рассматривать причины расторжения браков в России, то основными из них обозначили следующие:
Данные представили согласно информации ВЦИОМ России.
Также чиновник отчитался, что количество разводов в области снизилось. Так, чаще всего за последние пять лет расторжение браков регистрировали в 2021 году, а реже всего — в 2023 году. К тому же процент расторжения браков в тот год, в который они и были заключены, также снизился за последние пять лет, заявил Милёхин. Самый большой — в 2022 году, самый маленький — в 2023 году.