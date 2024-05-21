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Lamborghini анонсировала выход на рынок нового V8-двигателя с 10 тысячами оборотов

Lamborghini анонсировала выход на рынок нового V8-двигателя с 10 тысячами оборотов

21 мая 2024, 17:23
Фото: Изображение Midjourney
Производитель спортивных автомобилей из Италии Lamborghini анонсировал выход замены знакового для бренда Huracan STO. Новая модель под кодовым номером 634 усилена 8-цилиндровым двигателем с частотой вращения 10000 об/мин.

Как сообщает newkhakasiya.online, поклонники спорткаров Lamborghini стали выражать негодование после заявления компании об отказе от 5,2-литрового V10 модели Huracan. Однако теперь выяснилось, что автомобилестроительная компания способна и приятно удивлять автолюбителей. Самый передовой на сегодняшний день двигатель М8 получил объем 4 литра и максимальную мощность 789 л. с.

Согласно комментарию представителей Lamborghini, высоких оборотов удалось достичь путем использования почти без усилий вращающегося узла с титановыми шатунами с жесткими последователями. Такие шатуны имеют минимальный вес по сравнению с использовавшимися ранее толкателями, которых они и должны заменить, что дает возможность достигать 10 тысяч оборотов в минуту. В компании подчеркнули, что новые шатуны позволяют модели 634 звучать больше как Ferrari, чем как Mustang.

Двигатель также является гибридным и использует три мотора — два спереди и один между двигателем и трансмиссией.

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