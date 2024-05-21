Lamborghini анонсировала выход на рынок нового V8-двигателя с 10 тысячами оборотов

Согласно комментарию представителей Lamborghini, высоких оборотов удалось достичь путем использования почти без усилий вращающегося узла с титановыми шатунами с жесткими последователями. Такие шатуны имеют минимальный вес по сравнению с использовавшимися ранее толкателями, которых они и должны заменить, что дает возможность достигать 10 тысяч оборотов в минуту. В компании подчеркнули, что новые шатуны позволяют модели 634 звучать больше как Ferrari, чем как Mustang.