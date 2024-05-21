Корпорация МСП запускает акцию #МСПспасибо

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:49
Принять участие в акции может любой предприниматель, достаточно заполнить анкету с описанием своего бизнеса в виртуальном городе цифровой платформы МСП.РФ. В День предпринимательства сведения о компании появится на сервисе «Яндекс.Карты» и будут привлекать внимание потребителей, пишет РИА Новости.
В созданном онлайн-городе МСП каждый желающий сможет найти любимые места — магазины, кафе, парикмахерские и другие, а также поблагодарить их владельцев и сотрудников. В визитке нужной организации на сервисе «Яндекс.Карты» достаточно поставить ей пять звезд, и это будет являться личным #МСПспасибо.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что субъекты МСП окружают людей на каждом шагу и создают привычный комфорт. Многие даже не обращают внимание, насколько большую роль малый и средний бизнес играет в их повседневной жизни.
По его словам, малый бизнес — это девять из десяти заведений общепита, восемь из десяти цветочных магазинов, три из четырех такси. В числе главных проблем сферы МСП Исаевич назвал низкую узнаваемость и слабую информированность о ней потребителей. Многие могут не знать даже о том, что на соседней улице есть нужный магазин или оказываются необходимые услуги. Он подчеркнул, что многие предприниматели не всегда могут позволить себе рекламную кампанию даже в пределах своего района расположения.
Акцию в День предпринимательства Корпорация МСП проводит уже во второй раз. В ходе нее россияне в знак поддержки и благодарности тем, кто работает каждый день для людей и ради людей, могут сказать малому и среднему бизнесу #МСПспасибо. В этот день в регионах также проводятся мероприятия, ориентированные на поддержку предпринимателей, обсуждаются актуальные проблемы и вопросы сферы МСП. Большинство мер поддержки бизнеса в России осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», исполнение которого курирует заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.