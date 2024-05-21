Корпорация МСП запускает акцию #МСПспасибо

По его словам, малый бизнес — это девять из десяти заведений общепита, восемь из десяти цветочных магазинов, три из четырех такси. В числе главных проблем сферы МСП Исаевич назвал низкую узнаваемость и слабую информированность о ней потребителей. Многие могут не знать даже о том, что на соседней улице есть нужный магазин или оказываются необходимые услуги. Он подчеркнул, что многие предприниматели не всегда могут позволить себе рекламную кампанию даже в пределах своего района расположения.