Инженеры воссоздали дистикомб из «Дюны»

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Как пишет newia.ru, в качестве материала для производства костюма была использована прочная и легкая ткань, плотно прилегающая к телу. Ее текстура обеспечивает надежную защиту от солнечных лучей и песка. Поддерживать комфортную температуру тела помогает встроенный термоэлектрический охладитель, который предотвращает перегрев в условиях пустыни.
Также костюм оснащен специальной собирающей пот системой, которая затем перерабатывает выделения организма и превращает их в питьевую воду. Эта вода хранится в колбе и подается прямо ко рту с помощью трубки. Такая система помогает фременам утолять жажду без необходимости снимать костюм.
В книге «Дюна» все костюмы фременов имеют цвет пустыни, что дает возможность экипированным в них людям маскироваться и сливаться с окружающей средой. Также костюм обеспечивает защиту от колющих ударов и мелких механических повреждений.
В первой части последней экранизации «Дюны» главные герои, впервые попав в пустыню, надевают черные костюмы. Вероятно, такой цвет выбрали не из-за практических соображений, а чтобы усилить визуальный эффект, поскольку черный цвет костюмов контрастирует с фоном песка в пустыне, что делает персонажей более заметными в кадре. Но уже во второй части цикла главные герои одеты в костюмы защитного цвета, что является более характерным для фременов.