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Published Сегодня, 14:32

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Инженеры воссоздали дистикомб из «Дюны»

Инженеры воссоздали дистикомб из «Дюны»

21 мая 2024, 14:32
Фото: Изображение Midjourney
Инженеры воссоздали костюм фременов, который писатель Фрэнк Герберт описал в своих книгах «Дюна», вышедших циклом. Комбинезон называется дистикомб.

Как пишет newia.ru, в качестве материала для производства костюма была использована прочная и легкая ткань, плотно прилегающая к телу. Ее текстура обеспечивает надежную защиту от солнечных лучей и песка. Поддерживать комфортную температуру тела помогает встроенный термоэлектрический охладитель, который предотвращает перегрев в условиях пустыни.

Также костюм оснащен специальной собирающей пот системой, которая затем перерабатывает выделения организма и превращает их в питьевую воду. Эта вода хранится в колбе и подается прямо ко рту с помощью трубки. Такая система помогает фременам утолять жажду без необходимости снимать костюм.

В книге «Дюна» все костюмы фременов имеют цвет пустыни, что дает возможность экипированным в них людям маскироваться и сливаться с окружающей средой. Также костюм обеспечивает защиту от колющих ударов и мелких механических повреждений.

В первой части последней экранизации «Дюны» главные герои, впервые попав в пустыню, надевают черные костюмы. Вероятно, такой цвет выбрали не из-за практических соображений, а чтобы усилить визуальный эффект, поскольку черный цвет костюмов контрастирует с фоном песка в пустыне, что делает персонажей более заметными в кадре. Но уже во второй части цикла главные герои одеты в костюмы защитного цвета, что является более характерным для фременов.

#Кино#Актеры#Актер#Все материалы авторов
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