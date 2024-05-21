Инженеры воссоздали дистикомб из «Дюны»

В первой части последней экранизации «Дюны» главные герои, впервые попав в пустыню, надевают черные костюмы. Вероятно, такой цвет выбрали не из-за практических соображений, а чтобы усилить визуальный эффект, поскольку черный цвет костюмов контрастирует с фоном песка в пустыне, что делает персонажей более заметными в кадре. Но уже во второй части цикла главные герои одеты в костюмы защитного цвета, что является более характерным для фременов.