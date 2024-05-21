Белгородцы взяли кредитов на машины в два раза больше, чем в 2023 году

В первом квартале 2024 года объём автокредитования в Черноземье значительно увеличился. В Белгородской области сумма выданных автокредитов превысила 4 млрд рублей. В Курской области этот показатель составил почти 3 млрд рублей. В Орловской области жители региона взяли кредитов на покупку машин на сумму около 2 млрд рублей. Жители Воронежской области оформили автокредиты на8 млрд рублей, что также в два раза больше, чем годом ранее.