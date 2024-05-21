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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Белгородцы взяли кредитов на машины в два раза больше, чем в 2023 году

Белгородцы взяли кредитов на машины в два раза больше, чем в 2023 году

21 мая 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney
В первом квартале 2024 года объём автокредитования в Черноземье значительно увеличился. В Белгородской области объём выданных автокредитов превысил 4 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ»

В первом квартале 2024 года объём автокредитования в Черноземье значительно увеличился. В Белгородской области сумма выданных автокредитов превысила 4 млрд рублей. В Курской области этот показатель составил почти 3 млрд рублей. В Орловской области жители региона взяли кредитов на покупку машин на сумму около 2 млрд рублей. Жители Воронежской области оформили автокредиты на8 млрд рублей, что также в два раза больше, чем годом ранее.

Специалисты объясняют значительное увеличение объёмов автокредитования в Черноземье несколькими факторами. Во-первых, это связано с низкими показателями в предыдущие периоды. Во-вторых, на ситуацию повлияли изменения в таможенном законодательстве. Повлияло на рост цен на автомобили и поступление новых моделей на российский рынок.

На что брали кредиты жители Белгородской области в 2022 году?
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