В Челябинске 24 мая пройдет форум «Медицина, доступная каждому»

Он напомнил, что в своем послании Федеральному собранию глава государства Владимир Путин назвал ключевые цели здравоохранения — увеличение продолжительности жизни, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, поддержка репродуктивного здоровья граждан. По его словам, этот медицинский форум проводится в продолжение президентского послания, и в центре внимания будут самые острые проблемы здравоохранения и поиск путей их решения.