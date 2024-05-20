В Челябинске 24 мая пройдет форум «Медицина, доступная каждому»

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В числе гостей будут федеральные чиновники, главы медицинских организаций, врачебных объединений, профильные эксперты. Генсек Общества врачей России Эрик Праздников зачитает доклад, посвященный объединению и представлению интересов врачебного сообщества страны. Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина расскажет о состоянии терапевтической помощи в России, пишет kursdela.biz.
Выступать также будут главные специалисты Минздрава России и академики РАН. С информацией о том, как организовано врачебное сообщество в мире и странах БРИКС, участников форума познакомит ассоциированный член Всемирной медицинской ассоциации, председатель оргкомитета форума Степан Фирстов.
Он напомнил, что в своем послании Федеральному собранию глава государства Владимир Путин назвал ключевые цели здравоохранения — увеличение продолжительности жизни, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, поддержка репродуктивного здоровья граждан. По его словам, этот медицинский форум проводится в продолжение президентского послания, и в центре внимания будут самые острые проблемы здравоохранения и поиск путей их решения.
Фирстов заявил, что на форуме будет обсуждаться такая острая проблема, как дефицит медицинских кадров. Он выразил надежду на то, что мероприятие станет эффективной дискуссионной площадкой для улучшения взаимодействия между органами власти и врачебным сообществом.
Организаторы форума — Общество врачей России и фракция Партии пенсионеров в Законодательном собрании Челябинской области.