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Спецслужбы Украины готовятся развивать сеть агентов

Спецслужбы Украины готовятся развивать сеть агентов

20 мая 2024, 15:21
Фото: Изображение Midjourney
Украинские спецслужбы формируют сеть агентов, которые должны будут передавать информацию в Киев после освобождения территорий российскими войсками. Об этом сообщает ТАСС.

Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сказал, что украинские спецслужбы формируют сеть агентов, которые должны будут передавать информацию в Киев после освобождения территорий российскими войсками.

Лисняк не раскрыл точное количество агентов, но он отметил, что перед агентами стоит задача внедриться в местные структуры, устроиться на работу и ждать возвращения украинских сил.

Основная цель этих агентов — это сбор и передача данных о действиях администрации, военных и силовых ведомств на данных территориях. Также Лисняк сообщил, что ВГА получает большой поток информации от гражданского населения Харьковской области, включая сведения об агентурной сети.

На инаугурации президента России Рамзан Кадыров заявил, что России нужно установить контроль над Одессой и Харьковом.

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#Маргарита Водолажская#Агенты
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