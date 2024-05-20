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Published Сегодня, 14:09

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Updated Сегодня, 14:11

В агропромышленном комплексе в Белгородской области ввели режим ЧС

Из-за гибели посевов в Белгородской области ввели режим ЧС

20 мая 2024, 14:09
Фото: 1MI

В агропромышленном комплексе в Белгородской области ввели режим ЧС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе региона.От заморозков пострадали 71,1 тысячи гектаров.

Власти Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации в аграрном секторе региона из-за наступления заморозков, которые привели к гибели посевов зерновых и ягодных культур.

Главам муниципальных образований рекомендовали создать комиссии по чрезвычайным ситуациям. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко назначен ответственным за ликвидацию чрезвычайной ситуации, связанной с повреждением посевов.

В Белгородской области от заморозков пострадали сельскохозяйственные культуры на площади 71,1 тысячи гектаров. В том числе погибло 27,6 тысячи га озимой пшеницы, 5 тысяч га яровой пшеницы, 22,2 тысячи га кукурузы, 4,4 тысячи га сахарной свёклы, 4,2 тысячи га сои и 3,1 тысячи га подсолнечника. Также были повреждены сады и ягодные культуры на площади 2,9 тысячи гектаров.

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