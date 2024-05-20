Из-за гибели посевов в Белгородской области ввели режим ЧС

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Власти Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации в аграрном секторе региона из-за наступления заморозков, которые привели к гибели посевов зерновых и ягодных культур.
Главам муниципальных образований рекомендовали создать комиссии по чрезвычайным ситуациям. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко назначен ответственным за ликвидацию чрезвычайной ситуации, связанной с повреждением посевов.
В Белгородской области от заморозков пострадали сельскохозяйственные культуры на площади 71,1 тысячи гектаров. В том числе погибло 27,6 тысячи га озимой пшеницы, 5 тысяч га яровой пшеницы, 22,2 тысячи га кукурузы, 4,4 тысячи га сахарной свёклы, 4,2 тысячи га сои и 3,1 тысячи га подсолнечника. Также были повреждены сады и ягодные культуры на площади 2,9 тысячи гектаров.