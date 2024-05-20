Гладков: Четыре белгородских семьи попали в финал конкурса «Это у нас семейное»

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:32
Четыре семьи из Белгородской области вышли в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное» в Москве. Всего в полуфинале принимали участи 417 команд. От Белгородской области участвовали 29 многодетных семей.
Я не так давно вручал командам атрибутику Белгородской области, Российской Федерации: флаги, спортивные костюмы, футболки, рюкзаки — для того, чтобы поддержать, чтобы наша Белгородская область выглядела ярче. Так вот, из 29 команд четыре наши семьи вышли в финал! Будем держать за них кулаки, уверен, что они выступят в финале достойно.
Вячеслав Гладков
В финале оказалась белгородская семья Аброскиных из Старого Оскола, семья активистов Жиленковых, команда семьи Старых — участников марафона «Добрых дел», семья спортсменов Захаровых и Масловых — спортсменов и общественных деятелей.
В полуфинале конкурса команды соревновались в интеллектуальных, спортивных и творческих заданиях. Итоги конкурса объявили 19 мая.
«Мы были уверены в своих силах, потому что мы семья, мы помогаем друг другу. К тому же губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, провожая нас, сказал: „Без победы не возвращайтесь“», — отметила семья Аброскиных.
Финал конкурса пройдёт с 5 по 8 июля. Имена победителей объявят в День семьи, любви и верности. 30 победителей получат сертификаты на 5 млн рублей, которые они смогут направить на улучшение жилищных условий, ещё 300 финалистов смогут отправиться в семейные путешествия.
Отметим, что организатором конкурса является президентская платформа «Россия — страна возможностей».