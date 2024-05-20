Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Семья

Гладков: Четыре белгородских семьи попали в финал конкурса «Это у нас семейное»

20 мая 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney
Семья
Это всероссийский конкурс, в полуфинале которого принимали участие 417 команд. За место в финале боролись 29 многодетных семей из Белгородской области. Подробности рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Конкурс

Четыре семьи из Белгородской области вышли в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное» в Москве. Всего в полуфинале принимали участи 417 команд. От Белгородской области участвовали 29 многодетных семей.

Я не так давно вручал командам атрибутику Белгородской области, Российской Федерации: флаги, спортивные костюмы, футболки, рюкзаки — для того, чтобы поддержать, чтобы наша Белгородская область выглядела ярче. Так вот, из 29 команд четыре наши семьи вышли в финал! Будем держать за них кулаки, уверен, что они выступят в финале достойно.
Вячеслав Гладков

В финале оказалась белгородская семья Аброскиных из Старого Оскола, семья активистов Жиленковых, команда семьи Старых — участников марафона «Добрых дел», семья спортсменов Захаровых и Масловых — спортсменов и общественных деятелей.

В полуфинале конкурса команды соревновались в интеллектуальных, спортивных и творческих заданиях. Итоги конкурса объявили 19 мая.

«Мы были уверены в своих силах, потому что мы семья, мы помогаем друг другу. К тому же губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, провожая нас, сказал: „Без победы не возвращайтесь“», — отметила семья Аброскиных.

Финал конкурса пройдёт с 5 по 8 июля. Имена победителей объявят в День семьи, любви и верности. 30 победителей получат сертификаты на 5 млн рублей, которые они смогут направить на улучшение жилищных условий, ещё 300 финалистов смогут отправиться в семейные путешествия.

Отметим, что организатором конкурса является президентская платформа «Россия — страна возможностей».

Читайте также:
Гладков: в Белгородской области стартовал областной финал «Зарницы 2.0»Гладков: три района Белгородской области получат новые автобусыГладков: белгородцам поступило 14 тысяч доз вакцины от кори, краснухи и паротита
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Конкурс#Финал#Многодетные семьи#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
Подпишитесь
Как проходит восстановление обрушившегося дома на Щорса в Белгороде на данный момент?
Сегодня, 08:50
«А в чём проблема?»: Гладков отчитал мэра за сроки восстановления жилья
Сегодня, 07:09
Более 100 белгородских семей из приграничья ещё не определились с новым жильём
Сегодня, 08:20
Шебекино атаковал дрон-камикадзе ВСУ: повреждены две многоэтажки
Сегодня, 06:18
Гладков: Подбор жилья взамен пострадавшего не может длиться вечно
Сегодня, 08:43
Белгородцы смогут сами выбрать себе жильё взамен утраченного из-за обстрелов ВСУ
Сегодня, 07:44
"