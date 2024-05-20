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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Белгородский «Салют» сыграл в ничью с командой из Коломны

Белгородский «Салют» не смог размочить счёт в матче с «Коломной»

20 мая 2024, 12:09
Фото: ФК «Салют Белгород»

Белгородский «Салют» сыграл в ничью с командой из Коломны

Игра закончилась со счётом 0:0, сообщили в пресс-службе белгородского клуба. Матч состоялся 19 мая в Коломне.
Сюжет
Футбол

19 мая на стадионе стадион «Труд» в городе Коломна белгородский «Салют» сыграл с одноимённой командой. Матч завершился ничьей со счётом 0:0. Игра прошла в рамках второй лиги чемпионата России по футболу.

Виктор Навоченко, главный тренер белгородских футболистов, дал комментарий по прошедшему матчу: » Мы хотя бы сдвинулись с мёртвой точки. Давно не набирали очков, давно не выигрывали. Игра прошла в напряжённом русле. Кто первый забил, тот и выиграл, я считаю. Острая игра, много борьбы».

В начале мая «‎Салют» проиграл тульскому «Арсеналу-2» на глазах юных белгородских зрителей. Тогда белгородцы проиграли со счётом 1:4 и заняли 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. Отметим, что матч пришли посмотреть более 100 детей из Белгородской области, которые временно находились в Туле.

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