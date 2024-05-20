Белгородский «Салют» не смог размочить счёт в матче с «Коломной»

Виктор Навоченко, главный тренер белгородских футболистов, дал комментарий по прошедшему матчу: » Мы хотя бы сдвинулись с мёртвой точки. Давно не набирали очков, давно не выигрывали. Игра прошла в напряжённом русле. Кто первый забил, тот и выиграл, я считаю. Острая игра, много борьбы».