Белгородский «Салют» не смог размочить счёт в матче с «Коломной»

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
19 мая на стадионе стадион «Труд» в городе Коломна белгородский «Салют» сыграл с одноимённой командой. Матч завершился ничьей со счётом 0:0. Игра прошла в рамках второй лиги чемпионата России по футболу.
Виктор Навоченко, главный тренер белгородских футболистов, дал комментарий по прошедшему матчу: » Мы хотя бы сдвинулись с мёртвой точки. Давно не набирали очков, давно не выигрывали. Игра прошла в напряжённом русле. Кто первый забил, тот и выиграл, я считаю. Острая игра, много борьбы».
В начале мая «Салют» проиграл тульскому «Арсеналу-2» на глазах юных белгородских зрителей. Тогда белгородцы проиграли со счётом 1:4 и заняли 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. Отметим, что матч пришли посмотреть более 100 детей из Белгородской области, которые временно находились в Туле.