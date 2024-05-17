Заморозки убьют растения? Что делать с не высаженной рассадой в мае

Торопиться с высадкой рассады всё же не стоит: даже если вам кажется, что на улице уже приличное количество времени сохраняется тепло, земля может быть ещё холодной. Опытные дачники в таких случаях рекомендуют закапывать в землю градусник, чтобы узнать точную температуру и не погубить случайно рассаду.