Заморозки убьют растения? Что делать с не высаженной рассадой в мае

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Сначала весна порадовала дачников летней жарой, а ближе к лету решила устроить заморозки. Резкое наступление холодов многие растения и деревья пережить не смогли: у многих листья на помидорах, картошке, грецких орехах и плодовых деревьях безвозвратно почернели.
Но что делать тем дачникам, у которых ещё не высаженная рассада уже начала разрастаться, а земля ещё холодная для приёма саженцев? Есть несколько советов, которые помогут сохранить рассаду на более длительный срок, чтобы та дождалась высадки:
Если же кажется, что перечисленные выше способы не помогут продлить жизнь рассаде, то можно сделать так называемые «тёплые» грядки: для этого нужно высадить саженцы в грунт прямо в горшках, внутри которых уже есть своя земля.
Торопиться с высадкой рассады всё же не стоит: даже если вам кажется, что на улице уже приличное количество времени сохраняется тепло, земля может быть ещё холодной. Опытные дачники в таких случаях рекомендуют закапывать в землю градусник, чтобы узнать точную температуру и не погубить случайно рассаду.
Отметим, что потепление в Белгородской области в скором времени лучше не ждать: погода достаточно непредсказуемая, из-за чего в агропромышленном комплексе региона даже решили ввести чрезвычайную ситуацию из-за заморозков. Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Гладков.
Действовать такой режим будет до особого распоряжения, а до тех пор региональный министр сельского хозяйства и продовольствия будет следить за ситуацией.
Всего по всей России режим ЧС из-за заморозков действовал минимум в шести регионах.