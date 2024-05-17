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Испорченное заморозками растение

Заморозки убьют растения? Что делать с не высаженной рассадой в мае

17 мая 2024, 07:18
Фото: Bel.ru
Испорченное заморозками растение
Май текущего года добавил дачникам проблем: после тепла пришли заморозки, из-за которых значительная часть урожая испортилась. Другие огородники хотели высадить рассаду позже, но наступили холода. О том, как спасать саженцы в таких ситуациях, рассказываем в нашем материале.

Сначала весна порадовала дачников летней жарой, а ближе к лету решила устроить заморозки. Резкое наступление холодов многие растения и деревья пережить не смогли: у многих листья на помидорах, картошке, грецких орехах и плодовых деревьях безвозвратно почернели.

Но что делать тем дачникам, у которых ещё не высаженная рассада уже начала разрастаться, а земля ещё холодная для приёма саженцев? Есть несколько советов, которые помогут сохранить рассаду на более длительный срок, чтобы та дождалась высадки:

  1. Чтобы приостановить рост рассады, следует пересадить её из одного горшка в другой побольше;
  2. На рассаде перца, например, можно оторвать один центральный бутон. Если же пересадить перец в более большую тару не представляется возможным, придётся удалить все бутоны;
  3. Предсказуемо, но приостановить рост поможет отсутствие полива: полностью отказываться от него не стоит, но рекомендуется уменьшить количество вливаемой воды;
  4. Чтобы рассада не тянулась вверх, нужно поставить её на солнечное место. При этом температура должна быть средней, а ночью ненамного ниже дневной;
  5. Поможет и черенкование: например, у помидоров в таком случае обрезается и укореняется макушка. Но пользуются таким способом в основном перед затяжными холодами.
В случае резкого прихода холодов большинство высаженных на огороде теплолюбивых растений и деревьев могут погибнуть.В случае резкого прихода холодов большинство высаженных на огороде теплолюбивых растений и деревьев могут погибнуть.
В случае резкого прихода холодов большинство высаженных на огороде теплолюбивых растений и деревьев могут погибнуть.В случае резкого прихода холодов большинство высаженных на огороде теплолюбивых растений и деревьев могут погибнуть.
В случае резкого прихода холодов большинство высаженных на огороде теплолюбивых растений и деревьев могут погибнуть.В случае резкого прихода холодов большинство высаженных на огороде теплолюбивых растений и деревьев могут погибнуть.
В случае резкого прихода холодов большинство высаженных на огороде теплолюбивых растений и деревьев могут погибнуть.В случае резкого прихода холодов большинство высаженных на огороде теплолюбивых растений и деревьев могут погибнуть.
В случае резкого прихода холодов большинство высаженных на огороде теплолюбивых растений и деревьев могут погибнуть.В случае резкого прихода холодов большинство высаженных на огороде теплолюбивых растений и деревьев могут погибнуть.
В случае резкого прихода холодов большинство высаженных на огороде теплолюбивых растений и деревьев могут погибнуть.В случае резкого прихода холодов большинство высаженных на огороде теплолюбивых растений и деревьев могут погибнуть.
В случае резкого прихода холодов большинство высаженных на огороде теплолюбивых растений и деревьев могут погибнуть.
Фото: Bel.ru

Если же кажется, что перечисленные выше способы не помогут продлить жизнь рассаде, то можно сделать так называемые «тёплые» грядки: для этого нужно высадить саженцы в грунт прямо в горшках, внутри которых уже есть своя земля.

Торопиться с высадкой рассады всё же не стоит: даже если вам кажется, что на улице уже приличное количество времени сохраняется тепло, земля может быть ещё холодной. Опытные дачники в таких случаях рекомендуют закапывать в землю градусник, чтобы узнать точную температуру и не погубить случайно рассаду.

Отметим, что потепление в Белгородской области в скором времени лучше не ждать: погода достаточно непредсказуемая, из-за чего в агропромышленном комплексе региона даже решили ввести чрезвычайную ситуацию из-за заморозков. Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Гладков.

Действовать такой режим будет до особого распоряжения, а до тех пор региональный министр сельского хозяйства и продовольствия будет следить за ситуацией.

Всего по всей России режим ЧС из-за заморозков действовал минимум в шести регионах.

Из-за заморозков в Белгородской области ввели режим ЧС
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