Время почистить аккаунты: из-за старых постов россиян может преследовать суд

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Согласно определению Конституционного суда, экс-депутат столичного городского совета Елена Селькова решила подвергнуть сомнению законность применения части 1 статьи 20.3 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за распространение или открытое демонстрирование нацистской, экстремистской или иной запрещённой федеральными законами символики. Однако женщине не удалось добиться удовлетворения своих требований.
В суд она обратилась потому, что ранее на её страницах в соцсетях был пост о деятельности штабов* Навального**. Информация изначально была легальной, но затем статус организации изменился на запрещённый из-за признания её экстремистской.
«Момент размещения соответствующей символики способом, обеспечивающим доступ к ней неограниченного круга лиц, не имеет правового значения, поскольку после признания судом организации экстремисткой публичная демонстрация её символики запрещена и должна быть прекращена», — пояснили в суде.
Поэтому юристы рекомендуют регулярно просматривать свои страницы в социальных сетях. По словам экспертов, если в постах упоминаются организации, произведения или символы, признанные экстремистскими, лучше удалить такие публикации. Иначе можно столкнуться с неожиданными осложнениями.
*Входит в перечень организаций, признанных экстремистскими, запрещено в РФ.
**Внесён в перечень террористов и экстремистов.