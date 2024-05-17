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Published Сегодня, 08:54

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Updated Сегодня, 08:56

За старые спорные посты россиянам может грозить судебное наказание

Время почистить аккаунты: из-за старых постов россиян может преследовать суд

17 мая 2024, 08:54
Фото: 1MI

За старые спорные посты россиянам может грозить судебное наказание

Публикации прошлых лет могут стать основанием для возможного судебного преследования. Ответственность может быть возложена даже в случае, если посты были размещены до того, как они стали незаконными, сообщают «‎Новые известия».
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Соцсети

Согласно определению Конституционного суда, экс-депутат столичного городского совета Елена Селькова решила подвергнуть сомнению законность применения части 1 статьи 20.3 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за распространение или открытое демонстрирование нацистской, экстремистской или иной запрещённой федеральными законами символики. Однако женщине не удалось добиться удовлетворения своих требований.

В суд она обратилась потому, что ранее на её страницах в соцсетях был пост о деятельности штабов* Навального**. Информация изначально была легальной, но затем статус организации изменился на запрещённый из-за признания её экстремистской.

«Момент размещения соответствующей символики способом, обеспечивающим доступ к ней неограниченного круга лиц, не имеет правового значения, поскольку после признания судом организации экстремисткой публичная демонстрация её символики запрещена и должна быть прекращена», — пояснили в суде.

Поэтому юристы рекомендуют регулярно просматривать свои страницы в социальных сетях. По словам экспертов, если в постах упоминаются организации, произведения или символы, признанные экстремистскими, лучше удалить такие публикации. Иначе можно столкнуться с неожиданными осложнениями.

*Входит в перечень организаций, признанных экстремистскими, запрещено в РФ.

**Внесён в перечень террористов и экстремистов.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Соцсети
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