Стало известно, кому могут передать в пользование льготную аптеку в Белгороде

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
В безвозмездное пользование поликлинике Белгорода могут на пять лет передать нежилое помещение общей площадью 103,6 квадратных метра, размещённое на улице Горького, 78. Помещение оборудовано под аптеку, в которой выдают льготные лекарственные препараты .
Решение вступит в силу после его принятия, то есть после заседания депутатов, если те одобрят проект.
Напомним, что открыть аптеку для льготников не могли долгое время. Тогда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил переместить аптеку в другое здание, где было бы больше места и не скапливались большие очереди. Открыть её должны были на Губкина, 50.