Стало известно, кому могут передать в пользование льготную аптеку в Белгороде

Напомним, что открыть аптеку для льготников не могли долгое время. Тогда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил переместить аптеку в другое здание, где было бы больше места и не скапливались большие очереди. Открыть её должны были на Губкина, 50.