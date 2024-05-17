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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Льготную аптеку хотят передать в безвозмездное пользование поликлинике Белгорода

Стало известно, кому могут передать в пользование льготную аптеку в Белгороде

17 мая 2024, 15:02
Фото: Изображение Midjourney

Льготную аптеку хотят передать в безвозмездное пользование поликлинике Белгорода

Депутаты Белгородского городского совета рассмотрят на очередном заседании проект решения о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование городской поликлинике Белгорода.

В безвозмездное пользование поликлинике Белгорода могут на пять лет передать нежилое помещение общей площадью 103,6 квадратных метра, размещённое на улице Горького, 78. Помещение оборудовано под аптеку, в которой выдают льготные лекарственные препараты .

Решение вступит в силу после его принятия, то есть после заседания депутатов, если те одобрят проект.

Напомним, что открыть аптеку для льготников не могли долгое время. Тогда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил переместить аптеку в другое здание, где было бы больше места и не скапливались большие очереди. Открыть её должны были на Губкина, 50.

Льготная аптека в Белгороде наконец переедет в новое помещение
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Поликлиника#Белгород#Безвозмездное пользование#Аптека для льготников
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