Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 мая, 09:35

Published 17 мая, 09:35

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Рейтинговое агентство НКР подтвердило максимальный кредитный рейтинг АО «СОГАЗ»

17 мая 2024, 09:35
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749 . erid: LjN8K7UbP
Рейтинг установлен на уровне AAA.ru. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Агентство отметило, что в 2023 году СОГАЗ сохранил лидирующие позиции на страховом рынке и показал высокие прибыльность и капитализацию. Компанию характеризуют высокие оценки ликвидности активов, достаточности капитала и инвестиционной политики.

Оценка бизнес-профиля определяется ведущими позициями СОГАЗа на страховом рынке, а также ожидаемым сохранением в 2024 году лидерства на страховом рынке, сильных операционных показателей и диверсификации.

НКР отмечает, что СОГАЗ неизменно занимает первое место по объёму страховых премий в сегменте страхования иного, чем страхование жизни (non-life), также лидирует в сегментах страхования от несчастных случаев, добровольного медицинского страхования, страхования имущества юридических лиц.

Аналитики позитивно оценивают бизнес-модель компании и успешный опыт интеграции приобретаемых страховых организаций. По мнению Агентства, менеджмент СОГАЗа проводит сбалансированную андеррайтинговую политику, а корпоративное управление соответствует лучшей практике. Таким образом, система управления СОГАЗа позволяет эффективно реализовывать стратегию развития.

«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12 месяцев.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

Подпишитесь
«Это даже не мой голос»: в Сети появился фейк с директором школы из Белгорода
Сегодня, 11:46
«Жутко выходить»: белгородцы жалуются на «забытые» у их домов последствия обстрелов
Сегодня, 10:04
Что сейчас происходит со сгоревшим из-за обстрела домом в пригороде Белгорода?
Вчера, 13:36
ВСУ атаковали дронами почту и храм в белгородском приграничье
Сегодня, 08:29
Пиццерии сети «Потапыч» продолжают закрываться в Белгороде?
Сегодня, 07:18
Полковник запаса рассказал о новом оружии, которым ВСУ атаковали Белгородскую область
Вчера, 14:09
"