После неспокойной ночи появилась информация о пожаре в Белгороде

Напомним, что ранее произошёл пожар на автозаправочной станции в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ. Произошло это возле Бессоновки в Белгородском районе. Взрыв привёл к возгоранию в одном из резервуаров. Пожарные оперативно ликвидировали очаг. Никто из мирных жителей не пострадал.