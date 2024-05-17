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Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

МЧС

После неспокойной ночи появилась информация о пожаре в Белгороде

17 мая 2024, 06:42
Фото: 1MI
МЧС

На Крейде в Белгороде загорелся бокс складского помещения

Площадь пожара составила 10 кв. м. Подробности сообщает региональное МЧС.
Сюжет
МЧС

Утром 17 мая на улице Ватутина в Белгороде загорелся один из боксов складского помещения. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 08:17.

На место выехал дежурный караул пожарно-спасательной части. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В 08:30 возгорание полностью ликвидировали.

Напомним, что ранее произошёл пожар на автозаправочной станции в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ. Произошло это возле Бессоновки в Белгородском районе. Взрыв привёл к возгоранию в одном из резервуаров. Пожарные оперативно ликвидировали очаг. Никто из мирных жителей не пострадал.

Пожар на КрейдеПожар на Крейде
Пожар на Крейде
Фото: Telegram-канал «Авто Белгород»
На автозаправочной станции под Белгородом произошёл взрыв после атаки дрона
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#Алина Харина#Происшествия#МЧС#Пожар#Возгорание#Новости Белгорода#Белгород
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