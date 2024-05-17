После неспокойной ночи появилась информация о пожаре в Белгороде

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Утром 17 мая на улице Ватутина в Белгороде загорелся один из боксов складского помещения. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 08:17.
На место выехал дежурный караул пожарно-спасательной части. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В 08:30 возгорание полностью ликвидировали.
Напомним, что ранее произошёл пожар на автозаправочной станции в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ. Произошло это возле Бессоновки в Белгородском районе. Взрыв привёл к возгоранию в одном из резервуаров. Пожарные оперативно ликвидировали очаг. Никто из мирных жителей не пострадал.