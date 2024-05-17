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Оператор в Старом Осколе заявил о сбоях в работе интернета

Не только в Белгороде и Белгородском районе: где ещё возникли проблемы с интернетом?

17 мая 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney

Оператор в Старом Осколе заявил о сбоях в работе интернета

В Старом Осколе наблюдаются сбои в работе интернета. По последним данным, доступ к большинству онлайн-ресурсов уже восстановлен, сообщает провайдер Oskolnet.

Жители Старого Оскола сообщали о проблемах с интернетом. Провайдер Oskolnet отвечает, что это может происходить из-за вражеских атак.

Сегодня, 17 мая, стало известно, что доступ к большей части интернет-ресурсов уже восстановлен. За время отсутствия соединения пользователям сделают перерасчёт.

Ранее с DDoS-атаками столкнулись и интернет-провайдеры в Белгороде и Белгородском районе. Из-за этого жители частного сектора испытывали трудности с доступом в Сеть. Сервисы и веб-ресурсы работали медленно или вовсе были недоступны. В министерстве цифрового развития попросили белгородцев проявить понимание и добавили, что целью таких хакерских атак является создание дополнительного напряжения и беспокойства среди местных жителей.

Около 30 тысяч белгородцев вновь остались без интернета из-за хакерской атаки
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#Маргарита Водолажская#Общество#Старый Оскол#Интернет#Новости Старого Оскола#Белгород#Соединение
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