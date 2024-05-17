Не только в Белгороде и Белгородском районе: где ещё возникли проблемы с интернетом?

Ранее с DDoS-атаками столкнулись и интернет-провайдеры в Белгороде и Белгородском районе. Из-за этого жители частного сектора испытывали трудности с доступом в Сеть. Сервисы и веб-ресурсы работали медленно или вовсе были недоступны. В министерстве цифрового развития попросили белгородцев проявить понимание и добавили, что целью таких хакерских атак является создание дополнительного напряжения и беспокойства среди местных жителей.