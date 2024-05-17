Мэрия Белгорода опять просит признать кафе в центре города банкротом

В 2023 году мэрия уже обращалась с таким же требованием к кафе, но суд отказал в признании компании банкротом, так как «У камина» оплатило долг по аренде за период с октября 2020 года по декабрь 2021 года в размере 423 тысяч рублей и пени с 2016 года по 2023 год в размере 326 тысяч рублей.