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Мэрия Белгорода опять просит признать кафе в центре города банкротом

Мэрия Белгорода опять просит признать кафе в центре города банкротом

17 мая 2024, 08:07
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
Заявление о признании банкротом кафе «У камина» поступило в Арбитражный суд Белгородской области. По данным в картотеке судебных дел, кафе должно мэрии больше 800 тысяч рублей. Что ещё известно о деле, узнали журналисты Бел.Ру.

Администрация города Белгорода подала иск на кафе «У камина» для признания его банкротом. По данным в картотеке дел Арбитражного суда Белгородской области, ООО «Кафе „У камина“ должно 869 тысяч рублей.

Кафе «У камина» находится напротив магазина «Лента» на улице Победы.

В 2023 году мэрия уже обращалась с таким же требованием к кафе, но суд отказал в признании компании банкротом, так как «У камина» оплатило долг по аренде за период с октября 2020 года по декабрь 2021 года в размере 423 тысяч рублей и пени с 2016 года по 2023 год в размере 326 тысяч рублей.

Сейчас в картотеке судебных дел арбитража не появилось подробностей, а заявление ещё не принято судом.

Ранее на кафе несколько раз подавала в суд за долги «Квадра». Компания обеспечивает здания в Белгороде теплом.

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