Мэрия Белгорода опять просит признать кафе в центре города банкротом

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Администрация города Белгорода подала иск на кафе «У камина» для признания его банкротом. По данным в картотеке дел Арбитражного суда Белгородской области, ООО «Кафе „У камина“ должно 869 тысяч рублей.
Кафе «У камина» находится напротив магазина «Лента» на улице Победы.
В 2023 году мэрия уже обращалась с таким же требованием к кафе, но суд отказал в признании компании банкротом, так как «У камина» оплатило долг по аренде за период с октября 2020 года по декабрь 2021 года в размере 423 тысяч рублей и пени с 2016 года по 2023 год в размере 326 тысяч рублей.
Сейчас в картотеке судебных дел арбитража не появилось подробностей, а заявление ещё не принято судом.
Ранее на кафе несколько раз подавала в суд за долги «Квадра». Компания обеспечивает здания в Белгороде теплом.