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Published Сегодня, 18:22

Modified Сегодня, 18:22

Updated Сегодня, 18:22

Какую опасность могут нести массовые извержения вулканов

Какую опасность могут нести массовые извержения вулканов

17 мая 2024, 18:22
Фото: Изображение Midjourney
Вулканическая активность зафиксирована во многих уголках света. Новости об очередных извержениях приходят из многих стран: от Исландии до Италии. Стоит ли населению земного шара опасаться серьезных катаклизмов такого рода в будущем?

Как сообщает newkhakasiya.online, ссылаясь на sciencefocus.com, на данный момент в активной фазе находятся не только европейские вулканы, но еще и 45 вулканов в разных частях света. При этом вулканологи подчеркивают, что их активность пока достаточно слабая и выражается в небольших взрывах, выбросах лавы или образовании незначительных пирокластических потоков.

Реальная опасность, конечно, грозит той части населения Земли, которая живет на вулканах или в непосредственной близости от них. Незначительную тревогу вызывает и тот факт, что будущее извержение вулкана в Исландии может произойти по тому же сценарию, как и извержение вулкана Лаки в 1783 году. Тогда сильное излияние лавы происходило с выбросами ядовитого газа, который достиг не только Европы, но и восточной части Северной Америки, загрязняя воздух и вызывая голод вплоть до Египта и, возможно, Индии.

В других странах никаких серьезных извержений эксперты не предсказывают, однако некоторые ученые все же не исключают, что может случиться непредвиденное.

#Общество
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