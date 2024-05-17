Какую опасность могут нести массовые извержения вулканов

Реальная опасность, конечно, грозит той части населения Земли, которая живет на вулканах или в непосредственной близости от них. Незначительную тревогу вызывает и тот факт, что будущее извержение вулкана в Исландии может произойти по тому же сценарию, как и извержение вулкана Лаки в 1783 году. Тогда сильное излияние лавы происходило с выбросами ядовитого газа, который достиг не только Европы, но и восточной части Северной Америки, загрязняя воздух и вызывая голод вплоть до Египта и, возможно, Индии.