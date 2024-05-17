Какую опасность могут нести массовые извержения вулканов

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Как сообщает newkhakasiya.online, ссылаясь на sciencefocus.com, на данный момент в активной фазе находятся не только европейские вулканы, но еще и 45 вулканов в разных частях света. При этом вулканологи подчеркивают, что их активность пока достаточно слабая и выражается в небольших взрывах, выбросах лавы или образовании незначительных пирокластических потоков.
Реальная опасность, конечно, грозит той части населения Земли, которая живет на вулканах или в непосредственной близости от них. Незначительную тревогу вызывает и тот факт, что будущее извержение вулкана в Исландии может произойти по тому же сценарию, как и извержение вулкана Лаки в 1783 году. Тогда сильное излияние лавы происходило с выбросами ядовитого газа, который достиг не только Европы, но и восточной части Северной Америки, загрязняя воздух и вызывая голод вплоть до Египта и, возможно, Индии.
В других странах никаких серьезных извержений эксперты не предсказывают, однако некоторые ученые все же не исключают, что может случиться непредвиденное.