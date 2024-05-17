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iPhone 15 резко подешевел в России: правда ли это?

iPhone 15 резко подешевел в России: правда ли это?

17 мая 2024, 14:37
Фото: 1MI
В последние дни стало известно о понижении стоимости iPhone 15: цена якобы уменьшилась примерно на 40%. С чем связано произошедшее падение и за сколько «яблоко» предлагают купить белгородцам, — в материале Бел.Ру.

Многие россияне стали замечать рекордно низкую стоимость iPhone 15, который вышел в продажу около полугода назад. Тогда он стоил от 170 тысяч рублей, но сейчас цена понизилась примерно на 40% — до 69 тысяч рублей.

Стоимость телефонов зависит от их характеристик. Кроме того, ежегодно перед выходом новой модели дешевеют старые. Однако выход следующей версии «яблока» запланирован только на осень — снижение цен произошли минимум за четыре месяца до выхода iPhone 16.

Некоторые же эксперты считают, что произошедшее — «вина» российских продавцов, которые совершали покупки из-за ажиотажа, вследствие чего цены сильно выросли. По словам специалиста, эти 40% на самом деле не понижение, а частичный возврат к истинной цене «яблока» — столько он и должен стоить.

Если, например, жители Новосибирска могут приобрести подешевевший телефон в магазине «МВидео» от 80 тысяч до 100 тысяч рублей в зависимости от характеристик, то жители Белгорода смогут его купить только начиная со 100 тысяч рублей. Зато в DNS стоимость iPhone 15 для белгородцев чуть ниже — примерно 85 тысяч рублей, а на Ozon можно найти и за 73 тысяч рублей.

Отметим, что в последнее время не все функции iPhone работают — дело в западных санкциях против Российской Федерации. Несмотря на это телефон продолжают также активно покупать и использовать.

Месячное счастье за айфон: за сколько можно предзаказать iPhone 15 в Белгороде
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Стоимость#Россия#Айфон
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