iPhone 15 резко подешевел в России: правда ли это?

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Многие россияне стали замечать рекордно низкую стоимость iPhone 15, который вышел в продажу около полугода назад. Тогда он стоил от 170 тысяч рублей, но сейчас цена понизилась примерно на 40% — до 69 тысяч рублей.
Стоимость телефонов зависит от их характеристик. Кроме того, ежегодно перед выходом новой модели дешевеют старые. Однако выход следующей версии «яблока» запланирован только на осень — снижение цен произошли минимум за четыре месяца до выхода iPhone 16.
Некоторые же эксперты считают, что произошедшее — «вина» российских продавцов, которые совершали покупки из-за ажиотажа, вследствие чего цены сильно выросли. По словам специалиста, эти 40% на самом деле не понижение, а частичный возврат к истинной цене «яблока» — столько он и должен стоить.
Если, например, жители Новосибирска могут приобрести подешевевший телефон в магазине «МВидео» от 80 тысяч до 100 тысяч рублей в зависимости от характеристик, то жители Белгорода смогут его купить только начиная со 100 тысяч рублей. Зато в DNS стоимость iPhone 15 для белгородцев чуть ниже — примерно 85 тысяч рублей, а на Ozon можно найти и за 73 тысяч рублей.
Отметим, что в последнее время не все функции iPhone работают — дело в западных санкциях против Российской Федерации. Несмотря на это телефон продолжают также активно покупать и использовать.