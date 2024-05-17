iPhone 15 резко подешевел в России: правда ли это?

Если, например, жители Новосибирска могут приобрести подешевевший телефон в магазине «МВидео» от 80 тысяч до 100 тысяч рублей в зависимости от характеристик, то жители Белгорода смогут его купить только начиная со 100 тысяч рублей. Зато в DNS стоимость iPhone 15 для белгородцев чуть ниже — примерно 85 тысяч рублей, а на Ozon можно найти и за 73 тысяч рублей.