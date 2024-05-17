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Интернет в Белгородской области после серии хакерских атак начинает работать

Интернет в Белгородской области после серии хакерских атак начинает работать

17 мая 2024, 12:37
Фото: Изображение Midjourney
Министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков заявил, что после серии DDoS-атак, которые вызвали перебои с интернетом, провайдеры возвращаются к нормальной работе. Он отметил, что скорость интернета восстановится, а проблемы с доступом будут минимизированы.

Сергей Четвериков, министр цифрового развития Белгородской области, сообщил, что после волны хакерских DDoS-атак, которые повлекли сбои в работе интернета, провайдеры постепенно восстанавливают свою деятельность в обычном режиме.

Чиновник отметил, что скорость интернет-соединения должна вернуться к нормальным показателям, а трудности с доступом в сеть будут сведены к минимуму для пользователей.

Ранее интернет-провайдеры в Белгороде и Белгородском районе подверглись DDoS-атакам хакеров. В результате жители частного дома столкнулись с проблемами доступа в сеть. Работа сервисов и веб-сайтов замедлилась или остановилась.

В Старом Осколе тоже наблюдались сбои в работе интернета, о которых сообщали местные жители. Однако по данным на 17 мая доступ к большинству интернет-ресурсов был восстановлен. Также провайдер пообещал провести перерасчёт абонентской платы за период отсутствия соединения.

Белгородцев попросили потерпеть, пока устранят проблемы с интернетом
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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Интернет#Новости Белгорода#Связь#Белгород#Атака#Сергей Четвериков
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