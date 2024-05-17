Интернет в Белгородской области после серии хакерских атак начинает работать

В Старом Осколе тоже наблюдались сбои в работе интернета, о которых сообщали местные жители. Однако по данным на 17 мая доступ к большинству интернет-ресурсов был восстановлен. Также провайдер пообещал провести перерасчёт абонентской платы за период отсутствия соединения.