Интернет в Белгородской области после серии хакерских атак начинает работать

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Сергей Четвериков, министр цифрового развития Белгородской области, сообщил, что после волны хакерских DDoS-атак, которые повлекли сбои в работе интернета, провайдеры постепенно восстанавливают свою деятельность в обычном режиме.
Чиновник отметил, что скорость интернет-соединения должна вернуться к нормальным показателям, а трудности с доступом в сеть будут сведены к минимуму для пользователей.
Ранее интернет-провайдеры в Белгороде и Белгородском районе подверглись DDoS-атакам хакеров. В результате жители частного дома столкнулись с проблемами доступа в сеть. Работа сервисов и веб-сайтов замедлилась или остановилась.
В Старом Осколе тоже наблюдались сбои в работе интернета, о которых сообщали местные жители. Однако по данным на 17 мая доступ к большинству интернет-ресурсов был восстановлен. Также провайдер пообещал провести перерасчёт абонентской платы за период отсутствия соединения.