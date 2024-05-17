Фильм про слепого убийцу Каина станет продолжением «Джона Уика — 4»

Напомним, что первый фильм о Джоне Уике вышел на экраны десять лет назад — в 2014 году. Джон Уик — наемный убийца, известный как Бугимен (или Баба-яга). После того как Уик выполнил «невыполнимую» миссию, он оставил криминальную деятельность и женился на Хелен, которая умерла в результате болезни. После потери супруги Уик пережил и смерть любимого щенка, которого убил сын криминального авторитета. Для Джона это стало поводом отомстить и снова взять в руки оружие.