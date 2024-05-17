Фильм про слепого убийцу Каина станет продолжением «Джона Уика — 4»

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Зрители узнают, как развивается жизнь Каина после того, как он освободился от своих обязательств перед Высоким столом.
По информации newkhakasiya.online, пока нет точного названия для этого фильма, однако уже известно, что его съемки состоятся в Гонконге в 2025 году.
Также в следующем году в рамках вселенной «Джона Уика» выйдет фильм под названием «Балерина» с актрисой Аной де Армас в главной роли. Кроме того, в настоящее время снимается фильм «Джон Уик — 5».
Напомним, что первый фильм о Джоне Уике вышел на экраны десять лет назад — в 2014 году. Джон Уик — наемный убийца, известный как Бугимен (или Баба-яга). После того как Уик выполнил «невыполнимую» миссию, он оставил криминальную деятельность и женился на Хелен, которая умерла в результате болезни. После потери супруги Уик пережил и смерть любимого щенка, которого убил сын криминального авторитета. Для Джона это стало поводом отомстить и снова взять в руки оружие.