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Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 07:51

Белгородские родители смогут сами довезти выпускников в пункты сдачи ЕГЭ

Белгородские родители смогут сами довезти выпускников в пункты сдачи ЕГЭ

17 мая 2024, 07:49
Фото: 1MI
Об этом сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин. Он также отметил, что никаких колонн автобусов для транспортировки детей в пункт проведения экзамена не будет.
Сюжет
Дети

По словам чиновника, родители могут выбрать самостоятельный путь доставки ребёнка до пункта проведения экзамена. Такого запрета нет. Решение принимает семья.

Но о выборе нужно предупредить образовательную организацию, ведь ребёнка будут ждать в безопасном месте сбора для транспортировки в пункт проведения экзамена до тех пор, пока он не придёт.

При этом колоннами дети передвигаться не будут.

Это исключено уже давно в Белгородской области. График подвоза составлен.
Андрей Милёхин

Напомним, выпускники могут сдать ЕГЭ как по месту жительства, так и по месту пребывания. Также написать экзамен можно, находясь за пределами Белгородской области. Данное решение на сегодня приняли порядка 50 одиннадцатиклассников.

50 выпускников будут сдавать ЕГЭ за пределами Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Дети#ЕГЭ#Образование#Родители#Автобусы#Белгород#Пункты сдачи#Транспортировка
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