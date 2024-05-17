Белгородские родители смогут сами довезти выпускников в пункты сдачи ЕГЭ

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
По словам чиновника, родители могут выбрать самостоятельный путь доставки ребёнка до пункта проведения экзамена. Такого запрета нет. Решение принимает семья.
Но о выборе нужно предупредить образовательную организацию, ведь ребёнка будут ждать в безопасном месте сбора для транспортировки в пункт проведения экзамена до тех пор, пока он не придёт.
При этом колоннами дети передвигаться не будут.
Это исключено уже давно в Белгородской области. График подвоза составлен.
Андрей Милёхин
Напомним, выпускники могут сдать ЕГЭ как по месту жительства, так и по месту пребывания. Также написать экзамен можно, находясь за пределами Белгородской области. Данное решение на сегодня приняли порядка 50 одиннадцатиклассников.