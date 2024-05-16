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В Брянске осудят двух пожилых самогонщиков-рецидивистов

Возраст не помеха: 87-летнего мужчину осудят за повторную продажу самогона

16 мая 2024, 13:57
Фото: 1MI

В Брянске осудят двух пожилых самогонщиков-рецидивистов

В Брянске поймали двух пожилых самогонщиков-рецидивистов. За повторное нарушение их будут судить: им грозит штраф или исправительные работы. Подробности сообщили журналисты «Брянских новостей».

В Брянске правоохранительные органы задержали 87-летнего торговца самогоном, которого ранее уже судили за аналогичное нарушение. За повторение прошлых ошибок жителя Брянска будут судить: теперь за продажу самогона женщине он может заплатить штраф или отправиться на исправительные работы.

В другом районе Брянска — Советском — есть ещё один самогонщик-рецидивист: 63-летняя женщина несколько месяцев назад попадалась на продаже самогона, из-за чего на неё составили административный протокол. Теперь жительницу Брянска повторно поймали за продажей самодельного алкоголя.

Двух нарушителей будут судить. Какое наказание им назначат, пока не известно.

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#Александра Склярова#Общество#Пенсионер#Брянск#Нарочно не придумаешь#Рецидивист#Самогон
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