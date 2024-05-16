Возраст не помеха: 87-летнего мужчину осудят за повторную продажу самогона

В Брянске правоохранительные органы задержали 87-летнего торговца самогоном, которого ранее уже судили за аналогичное нарушение. За повторение прошлых ошибок жителя Брянска будут судить: теперь за продажу самогона женщине он может заплатить штраф или отправиться на исправительные работы.