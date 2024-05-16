Возраст не помеха: 87-летнего мужчину осудят за повторную продажу самогона

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В Брянске правоохранительные органы задержали 87-летнего торговца самогоном, которого ранее уже судили за аналогичное нарушение. За повторение прошлых ошибок жителя Брянска будут судить: теперь за продажу самогона женщине он может заплатить штраф или отправиться на исправительные работы.
В другом районе Брянска — Советском — есть ещё один самогонщик-рецидивист: 63-летняя женщина несколько месяцев назад попадалась на продаже самогона, из-за чего на неё составили административный протокол. Теперь жительницу Брянска повторно поймали за продажей самодельного алкоголя.
Двух нарушителей будут судить. Какое наказание им назначат, пока не известно.