В Белгороде из-за аварии на сети оператора связи вышли из строя системы оповещения

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Из-за аварийной ситуации на сети оператора связи вышли из строя установленные на ЛЭП системы оповещения граждан. Это коснулось частного сектора Белгорода, Белгородского района и Яковлевского городского округа.
На время устранения аварии МЧС России советует жителям для получения срочной информации использовать приложение «МЧС России» и следить за новостями по телевидению и радио. Справочный телефон — 112.
В марте белгородцам рассказали, почему сирена работает не всю ракетную опасность. Власти объяснили, что длительность сирены определяется правовыми нормами, действующими в России. В соответствии с нормативными требованиями к системам оповещения населения, передача сигналов тревоги и экстренных сообщений гражданам не должна превышать трёх минут. Этот временной интервал закреплён на законодательном уровне и является обязательным на всей территории Российской Федерации.