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Сирена

В Белгороде из-за аварии на сети оператора связи вышли из строя системы оповещения

16 мая 2024, 07:56
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

В Белгродской области из-за аварии временно не работают громкоговорители

В Белгороде и двух прилегающих районах временно не работают уличные громкоговорители из-за аварии. Об этом сообщает региональное МЧС.
Сюжет
МЧС

Из-за аварийной ситуации на сети оператора связи вышли из строя установленные на ЛЭП системы оповещения граждан. Это коснулось частного сектора Белгорода, Белгородского района и Яковлевского городского округа.

На время устранения аварии МЧС России советует жителям для получения срочной информации использовать приложение «МЧС России» и следить за новостями по телевидению и радио. Справочный телефон — 112.

В марте белгородцам рассказали, почему сирена работает не всю ракетную опасность. Власти объяснили, что длительность сирены определяется правовыми нормами, действующими в России. В соответствии с нормативными требованиями к системам оповещения населения, передача сигналов тревоги и экстренных сообщений гражданам не должна превышать трёх минут. Этот временной интервал закреплён на законодательном уровне и является обязательным на всей территории Российской Федерации.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Новости Белгорода#Белгород#Сирены
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