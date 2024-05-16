В Белгороде из-за аварии на сети оператора связи вышли из строя системы оповещения

В марте белгородцам рассказали, почему сирена работает не всю ракетную опасность. Власти объяснили, что длительность сирены определяется правовыми нормами, действующими в России. В соответствии с нормативными требованиями к системам оповещения населения, передача сигналов тревоги и экстренных сообщений гражданам не должна превышать трёх минут. Этот временной интервал закреплён на законодательном уровне и является обязательным на всей территории Российской Федерации.