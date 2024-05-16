Стало известно, когда грайворонцы получат по 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
В ходе прямого эфира к губернатору обратилась жительница Грайворона Анастасия. Она отметила, что заявление на получение выплаты в размере 10 тысяч рублей подала ещё в апреле, но до сих пор средства не получила.
Губернатор отметил, что индивидуально выплаты не производятся. Изначально формируются списки.
Единой базы нет, поэтому каждого человека приходится проверять. Кто-то уехал за пределы области, кто-то находится в ПВР, кто-то живёт у своих родственников.
Вячеслав Гладков
Глава региона добавил, что по каждому человеку индивидуально отправлять информацию в Министерство финансов РФ и проводить выплаты невозможно.
Деньги федеральные. Должен соблюдаться определённый порядок. С завтрашнего дня выплаты начнём производить.
Вячеслав Гладков