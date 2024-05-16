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Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

Гладков озвучил сроки начала выплат по 10 тысяч рублей грайворонцам

Стало известно, когда грайворонцы получат по 10 тысяч рублей

16 мая 2024, 17:22
Фото: Изображение Midjourney

Гладков озвучил сроки начала выплат по 10 тысяч рублей грайворонцам

Жители муниципалитета пожаловались, что с апреля до сих не получили обещанную выплату в размере 10 тысяч рублей. Глава региона Вячеслав Гладков пояснил причину.

В ходе прямого эфира к губернатору обратилась жительница Грайворона Анастасия. Она отметила, что заявление на получение выплаты в размере 10 тысяч рублей подала ещё в апреле, но до сих пор средства не получила.

Губернатор отметил, что индивидуально выплаты не производятся. Изначально формируются списки.

Единой базы нет, поэтому каждого человека приходится проверять. Кто-то уехал за пределы области, кто-то находится в ПВР, кто-то живёт у своих родственников.
Вячеслав Гладков

Глава региона добавил, что по каждому человеку индивидуально отправлять информацию в Министерство финансов РФ и проводить выплаты невозможно.

Деньги федеральные. Должен соблюдаться определённый порядок. С завтрашнего дня выплаты начнём производить.
Вячеслав Гладков
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