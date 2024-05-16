Совкомбанк достиг чистой прибыли в 25 миллиардов рублей в первом квартале

Уточняется, что в этом отчетном периоде примерно половину от указанной прибыли обеспечили разовые доходы, в то время как чистая прибыль только от регулярного бизнеса составила 12,1 млрд рублей, увеличившись более чем на четверть (+26%). 34% доходов принес Совкомбанку в I квартале 2024-го корпоративный сегмент — за год его активы выросли на 34%.