Совкомбанк достиг чистой прибыли в 25 миллиардов рублей в первом квартале

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Уточняется, что в этом отчетном периоде примерно половину от указанной прибыли обеспечили разовые доходы, в то время как чистая прибыль только от регулярного бизнеса составила 12,1 млрд рублей, увеличившись более чем на четверть (+26%). 34% доходов принес Совкомбанку в I квартале 2024-го корпоративный сегмент — за год его активы выросли на 34%.
Однако чистая прибыль Совкомбанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) не учитывает доходы, полученные от дочерних компаний, — в частности, 10 млрд рублей чистого дохода со стороны розничного сегмента финучреждению принесло приобретение Хоум Банка.
В настоящее время рассматривается вариант оплаты полной стоимости Хоум Банка акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка, что, в свою очередь, приведет к увеличению общего объема акций допэмиссии примерно вдвое — до 2 млрд штук. Это даст возможность использовать капитал Совкомбанка с учетом чистой прибыли Хоум Банка для органического роста бизнеса и сохранения выплат дивидендов на уровне 25–30%.
Отмечается, что с начала этого года акционерный капитал банка увеличился до 301 млрд рублей (+14%), а его активы — до 3,6 трлн рублей (+13%). При этом розничный кредитный портфель вырос до 1,1 трлн рублей (+32%), а портфель корпоративных кредитов составил 1,2 трлн рублей (+8%).
В целом за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2024 года, чистая прибыль Совкомбанка составила 97 млрд рублей, что является рекордным достижением за всю историю финучреждения. Конечно, высокие процентные ставки, охлаждающие меры Центробанка и конкуренция оказывают негативное влияние на работу розничного банковского сектора в РФ, но Совкомбанк активно продвигает залоговое кредитование, которое в меньшей степени страдает от негативных факторов.