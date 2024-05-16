Снова «Ольха»: ВС РФ уничтожили три снаряда на подлёте к Белгороду

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Сегодня, 16 мая, около 15:40 над территорией Белгородской области сработала система ПВО. Российские военнослужащие уничтожили на подлёте к городу один реактивный снаряд, выпущенный из РСЗО «Ольха» и один беспилотный летательный аппарат.
Чуть позже, примерно в 16:30, ВСУ попытались атаковать регион ещё двумя снарядами РСЗО «Ольха», однако система ПВО вовремя их уничтожила.
Над каким именно муниципалитетом оказались сбиты воздушные цели, в ведомстве не сообщили. Также неизвестно о каких-либо последствиях на земле.
Отметим, что сегодня в регионе неоднократно объявляли ракетную опасность. Около полудня над Белгородским районом система ПВО сбила один беспилотник. Повреждения зафиксировали в селе Таврово, пострадавших нет. Примерно в два часа дня уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха».
В последний раз сигнал действовал на территории Белгорода и Белгородского района с 16:29 до 16:45.