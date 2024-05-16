Снова «Ольха»: ВС РФ уничтожили три снаряда на подлёте к Белгороду

Отметим, что сегодня в регионе неоднократно объявляли ракетную опасность. Около полудня над Белгородским районом система ПВО сбила один беспилотник. Повреждения зафиксировали в селе Таврово, пострадавших нет. Примерно в два часа дня уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха».