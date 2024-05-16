Пьяные белгородцы решили похулиганить и подожгли три чужие машины

По предварительным данным, оба мужчины были пьяны. Они проходили мимо припаркованных чужих автомобилей и из хулиганских побуждений решили их поджечь. Мужчины оторвали рукав от рубашки, налили на него бензин из бака одного из авто и подожгли. Пламя перешло на две других машины. Опасаясь последствий, оскольчане скрылись.