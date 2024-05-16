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В Белгородской области задержали мужчин, которые подожгли три машины

Пьяные белгородцы решили похулиганить и подожгли три чужие машины

16 мая 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области задержали мужчин, которые подожгли три машины

В Старом Осколе двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения подожгли три автомобиля. Злоумышленники задержаны полицией, теперь им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает УМВД Белгородской области.

Около трёх часов ночи 3 мая в полицию Старого Оскола поступила информация о трёх горевших автомобилях. Предполагалось, что это был поджог. Подозреваемых задержали по горячим следам — ими оказались местные жители 25 и 32 лет.

По предварительным данным, оба мужчины были пьяны. Они проходили мимо припаркованных чужих автомобилей и из хулиганских побуждений решили их поджечь. Мужчины оторвали рукав от рубашки, налили на него бензин из бака одного из авто и подожгли. Пламя перешло на две других машины. Опасаясь последствий, оскольчане скрылись.

Возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Оскольчанам грозит до пяти лет лишения свободы.

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