Пьяные белгородцы решили похулиганить и подожгли три чужие машины

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
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Updated Сегодня, 09:03
Около трёх часов ночи 3 мая в полицию Старого Оскола поступила информация о трёх горевших автомобилях. Предполагалось, что это был поджог. Подозреваемых задержали по горячим следам — ими оказались местные жители 25 и 32 лет.
По предварительным данным, оба мужчины были пьяны. Они проходили мимо припаркованных чужих автомобилей и из хулиганских побуждений решили их поджечь. Мужчины оторвали рукав от рубашки, налили на него бензин из бака одного из авто и подожгли. Пламя перешло на две других машины. Опасаясь последствий, оскольчане скрылись.
Возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Оскольчанам грозит до пяти лет лишения свободы.