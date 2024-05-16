Почему таблетки иногда не помогают снизить повышенное давление?

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Врач-кардиолог высшей квалификационной категории белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа, доктор медицинских наук Александр Зарудский рассказал о причинах повышенного артериального давления.
По словам медика, гипертензия делится на две большие категории. Первая — вторичная гипертония, возникающая на фоне известной патологии и потенциально обратимая. Вторая и наиболее частая форма — гипертоническая болезнь, причины развития которой точно не определены. Специалист добавляет: «Это не значит, что нам ничего не известно. Понятно, что произошёл какой-то сбой регуляторных систем, тех, которые отвечают за повседневный уровень артериального давления»
Иногда при гипертензии случается, что лекарства не помогают в борьбе с недугом. По мнению Александра Зарудрского на это может быть много причин. Одна из них — неправильно подобранный препарат, вторая — самолечение. Также некоторые пациенты не принимают лекарства, который им прописал специалист.
Людям с повышенным артериальным давлением необходимо строго придерживаться схемы приёма лекарственных препаратов, принимая их на ежедневной основе. Врач говорит, что принимать лекарства нужно даже в те периоды, когда давление находится в норме.
«Таблетки назначаются не для того, чтобы снижалось артериальное давление, а чтобы оно не повышалось. Условно говоря, утренняя таблетка действует от середины дня и до самого вечера. А вечерняя таблетка помогает ночью и в ранние утренние часы. Хорошие гипертензивные препараты даже перекрывают это время», — добавил Александр Зарудский.