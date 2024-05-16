Почему таблетки иногда не помогают снизить повышенное давление?

По словам медика, гипертензия делится на две большие категории. Первая — вторичная гипертония, возникающая на фоне известной патологии и потенциально обратимая. Вторая и наиболее частая форма — гипертоническая болезнь, причины развития которой точно не определены. Специалист добавляет: «Это не значит, что нам ничего не известно. Понятно, что произошёл какой-то сбой регуляторных систем, тех, которые отвечают за повседневный уровень артериального давления»