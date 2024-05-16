На всероссийском совещании в Грозном обсудили развитие ОМС

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
В рамках совещания прошли стратегические сессии, на которых обсудили вопросы, связанные с информационной безопасностью, цифровой трансформацией системы ОМС и другими важнейшими направлениями развития системы. Об этом пишет издание РИА «Новости».
Выступая на торжественной части мероприятия, Рамзан Кадыров заявил, что система обязательного медстрахования отлично решает возложенные на нее задачи. Илья Баланин отметил в свою очередь, что государство справляется с текущими вызовами и намерено и дальше предоставлять россиянам гарантированные медицинские услуги. Ключевая роль в выполнении данной задачи, по его словам, отводится системе ОМС.
Председатель ФОМС подчеркнул, что все изменения, происходящие в системе ОМС, в первую очередь направлены на потребности пациента. По словам Баланина, система помогает сохранить здоровье россиянам и улучшить качество их жизни и именно поэтому является приоритетным направлением.
Илья Баланин отметил, что в 2024 году объемы диспансеризации существенно возросли — ее могут пройти более 100 млн россиян, что на 17% больше, чем в минувшем году. Он рассказал, что в программе госгарантий отдельно выделено направление диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья мужчин и женщин. По его словам, уже в 2024 году порядка 6 млн россиян смогут пройти это обследование в рамках ОМС. Кроме того, уточнил председатель ФОМС, в 2024 году увеличен объем проведения экстракорпорального оплодотворения. Расходы по программе госгарантий на 2024 год обеспечены финансированием и утверждены в размере 3,9 млн рублей.
Председатель ФОМС особенно подчеркнул, что главная задача системы обязательного медстрахования — оказание россиянам качественной медпомощи, ориентированной непосредственно на пациента.