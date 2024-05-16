На всероссийском совещании в Грозном обсудили развитие ОМС

Илья Баланин отметил, что в 2024 году объемы диспансеризации существенно возросли — ее могут пройти более 100 млн россиян, что на 17% больше, чем в минувшем году. Он рассказал, что в программе госгарантий отдельно выделено направление диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья мужчин и женщин. По его словам, уже в 2024 году порядка 6 млн россиян смогут пройти это обследование в рамках ОМС. Кроме того, уточнил председатель ФОМС, в 2024 году увеличен объем проведения экстракорпорального оплодотворения. Расходы по программе госгарантий на 2024 год обеспечены финансированием и утверждены в размере 3,9 млн рублей.