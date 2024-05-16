Какая самая неудачная разница в возрасте между партнёрами?

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Существует мнение, что десятилетняя разница в возрасте — это предел для комфортных супружеских отношений, но некоторые полагают, что и это слишком много. Результаты научного исследования, проведённого в США, показали, что такая разница приблизительно на 40% увеличивает вероятность развода.
Также учёные пришли к выводу, что 20-летний разрыв в возрасте между супругами почти в два раза чаще приводит к разводу, чем между людьми одного возраста. Однако есть и те, кто верит, что и при такой существенной разнице в возрасте можно построить гармоничные отношения.
По данным учёных, для расчёта наиболее благоприятной разницы в возрасте партнёров следует воспользоваться формулой: разделить собственный возраст на два и прибавить семь лет. При таком соотношении союз разновозрастных пар имеет достаточно неплохие шансы на долгосрочное существование.