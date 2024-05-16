Какая самая неудачная разница в возрасте между партнёрами?

Также учёные пришли к выводу, что 20-летний разрыв в возрасте между супругами почти в два раза чаще приводит к разводу, чем между людьми одного возраста. Однако есть и те, кто верит, что и при такой существенной разнице в возрасте можно построить гармоничные отношения.