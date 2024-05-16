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Published Сегодня, 11:32

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Эксперты рассказали, как разница в возрасте влияет на отношения

Какая самая неудачная разница в возрасте между партнёрами?

16 мая 2024, 11:32
Фото: 1MI

Эксперты рассказали, как разница в возрасте влияет на отношения

Американские учёные утверждают, что большая разница в возрасте между супругами увеличивает риск развода. 10-летняя разница повышает вероятность распада семьи на 40%, а 20-летняя — практически вдвое, сообщает издание newia.ru.

Существует мнение, что десятилетняя разница в возрасте — это предел для комфортных супружеских отношений, но некоторые полагают, что и это слишком много. Результаты научного исследования, проведённого в США, показали, что такая разница приблизительно на 40% увеличивает вероятность развода.

Также учёные пришли к выводу, что 20-летний разрыв в возрасте между супругами почти в два раза чаще приводит к разводу, чем между людьми одного возраста. Однако есть и те, кто верит, что и при такой существенной разнице в возрасте можно построить гармоничные отношения.

По данным учёных, для расчёта наиболее благоприятной разницы в возрасте партнёров следует воспользоваться формулой: разделить собственный возраст на два и прибавить семь лет. При таком соотношении союз разновозрастных пар имеет достаточно неплохие шансы на долгосрочное существование.

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