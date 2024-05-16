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Ида Галич

Ида Галич с подписчиками помогла собрать денег на новое авто для белгородцев

16 мая 2024, 14:48
Фото: Telegram-канал Иды Галич
Ида Галич
В результате обстрела ВСУ в Белгороде пострадал автомобиль благотворительного фонда «Святое Белогорье против детского рака», который использовался для паллиативной службы. Ида Галич совместно со своей аудиторией закрыла сбор на новую машину.

К Иде Галич за помощью обратился фонд «Святое Белогорье против детского рака». Представители организации сообщили, что в результате обстрела ВСУ пострадал автомобиль, который использовался для паллиативной службы.

«Наши бригады продолжают ездить и сейчас во все районы, несмотря на обстрелы. Поэтому автомобиль — это очень важно для нас», — подчеркнула глава фонда Евгения Кондратюк.

Сумма затрат составила около миллиона рублей. Меньше чем за два дня аудитория Галич смогла собрать почти 800 тысяч рублей. Недостающую сумму блогер пообещала закрыть самостоятельно.

В марте Ида Галич помогла собрать 6 млн рублей для белгородцев. Собранные средства были нужны на приобретение медикаментов, а также на оказание помощи белгородцам, полностью утратившим свое имущество.

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