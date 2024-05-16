Ида Галич с подписчиками помогла собрать денег на новое авто для белгородцев

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
К Иде Галич за помощью обратился фонд «Святое Белогорье против детского рака». Представители организации сообщили, что в результате обстрела ВСУ пострадал автомобиль, который использовался для паллиативной службы.
«Наши бригады продолжают ездить и сейчас во все районы, несмотря на обстрелы. Поэтому автомобиль — это очень важно для нас», — подчеркнула глава фонда Евгения Кондратюк.
Сумма затрат составила около миллиона рублей. Меньше чем за два дня аудитория Галич смогла собрать почти 800 тысяч рублей. Недостающую сумму блогер пообещала закрыть самостоятельно.
В марте Ида Галич помогла собрать 6 млн рублей для белгородцев. Собранные средства были нужны на приобретение медикаментов, а также на оказание помощи белгородцам, полностью утратившим свое имущество.