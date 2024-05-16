Ида Галич с подписчиками помогла собрать денег на новое авто для белгородцев

В результате обстрела ВСУ в Белгороде пострадал автомобиль благотворительного фонда «Святое Белогорье против детского рака», который использовался для паллиативной службы. Ида Галич совместно со своей аудиторией закрыла сбор на новую машину.

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