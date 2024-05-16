Более 80 участников СВО начнут обучение в рамках программы «Время героев»

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Первые 83 участника специальной военной операции начнут обучение в
рамках программы «Время героев». Из них 20 имеют звания Героев России.
Для создания равных условий отбора было открыто шесть мобильных пунктов, в том числе в Белгородской области. При отборе участников учитывался ряд основных критериев: управленческий опыт, заслуги в рамках СВО, а также результаты комплексной оценки управленческого потенциала.
Среди 83 обучающихся на первом уровне есть представители 11 национальностей из 46 регионов Российской Федерации. Среди обучающихся есть четыре женщины, которые участвовали в специальной военной операции.
«Время героев» — программа развития для участников специальной военной операции, реализуемая по поручению президента РФ. Её целью является подготовка высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников СВО для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.