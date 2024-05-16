Более 80 участников СВО начнут обучение в рамках программы «Время героев»

«Время героев» — программа развития для участников специальной военной операции, реализуемая по поручению президента РФ. Её целью является подготовка высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников СВО для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.