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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

В России стартовала программа «Время героев»

Более 80 участников СВО начнут обучение в рамках программы «Время героев»

16 мая 2024, 14:21
Фото: Изображение Midjourney

В России стартовала программа «Время героев»

Первый поток из 83 участников СВО начнёт обучение по программе «Время героев». Для обеспечения условий при отборе были созданы шесть мобильных пунктов, в том числе в Белгородской области.
Сюжет
СВО

Первые 83 участника специальной военной операции начнут обучение в 
рамках программы «Время героев». Из них 20 имеют звания Героев России.

Для создания равных условий отбора было открыто шесть мобильных пунктов, в том числе в Белгородской области. При отборе участников учитывался ряд основных критериев: управленческий опыт, заслуги в рамках СВО, а также результаты комплексной оценки управленческого потенциала.

Среди 83 обучающихся на первом уровне есть представители 11 национальностей из 46 регионов Российской Федерации. Среди обучающихся есть четыре женщины, которые участвовали в специальной военной операции.

«Время героев» — программа развития для участников специальной военной операции, реализуемая по поручению президента РФ. Её целью является подготовка высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников СВО для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

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