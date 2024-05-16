Белгородские геймеры получат доступ к мощным игровым возможностям благодаря туманной

«В Белгородской области, как и во всей России, интерес к игровой индустрии неуклонно растет, что подтверждается проведением региональных турниров и олимпиад по киберспорту. Миллионы людей в мире регулярно играют в видеоигры в различных форматах. Так, в апреле мы зафиксировали рост мобильного гейминга на 10% по сравнению с прошлым годом», — отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.