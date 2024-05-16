Белгородские геймеры получат доступ к мощным игровым возможностям благодаря туманной

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
По данным экосистемы МТС, в апреле 2024 года количество уникальных игроков в популярных мобильных играх в регионе увеличилось почти на 10% по сравнению с прошлым годом.
Современные игры предлагают возможность улучшать персонажей и их способности, что позволяет игрокам выделяться и повышать свой уровень.
Экосистема МТС внедрила платформу туманного гейминга Fog Play на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android и Сбера в Белгородской области. Благодаря технологии компьютерного зрения платформа может автоматизировать сложные игровые действия, например, нажатие на дополнительные кнопки. Геймеры смогут удаленно арендовать мощные компьютеры и запускать «тяжелые» игры, требующие высокого разрешения.
Ежемесячная аудитория Fog Play превышает 100 тысяч игроков, которым доступны игры на более чем 1,5 тысяч компьютеров. Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам, устанавливают плату в зависимости от мощности оборудования, библиотеки игр и других факторов.
«В Белгородской области, как и во всей России, интерес к игровой индустрии неуклонно растет, что подтверждается проведением региональных турниров и олимпиад по киберспорту. Миллионы людей в мире регулярно играют в видеоигры в различных форматах. Так, в апреле мы зафиксировали рост мобильного гейминга на 10% по сравнению с прошлым годом», — отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.
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