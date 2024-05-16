Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Белгородские геймеры получат доступ к мощным игровым возможностям благодаря туманной

Белгородские геймеры получат доступ к мощным игровым возможностям благодаря туманной

16 мая 2024, 15:17
Фото: МТС
В Белгородской области наблюдается растущее увлечение геймингом, особенно мобильными играми.

По данным экосистемы МТС, в апреле 2024 года количество уникальных игроков в популярных мобильных играх в регионе увеличилось почти на 10% по сравнению с прошлым годом.

Современные игры предлагают возможность улучшать персонажей и их способности, что позволяет игрокам выделяться и повышать свой уровень.

Экосистема МТС внедрила платформу туманного гейминга Fog Play на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android и Сбера в Белгородской области. Благодаря технологии компьютерного зрения платформа может автоматизировать сложные игровые действия, например, нажатие на дополнительные кнопки. Геймеры смогут удаленно арендовать мощные компьютеры и запускать «тяжелые» игры, требующие высокого разрешения.

Ежемесячная аудитория Fog Play превышает 100 тысяч игроков, которым доступны игры на более чем 1,5 тысяч компьютеров. Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам, устанавливают плату в зависимости от мощности оборудования, библиотеки игр и других факторов.

«В Белгородской области, как и во всей России, интерес к игровой индустрии неуклонно растет, что подтверждается проведением региональных турниров и олимпиад по киберспорту. Миллионы людей в мире регулярно играют в видеоигры в различных форматах. Так, в апреле мы зафиксировали рост мобильного гейминга на 10% по сравнению с прошлым годом», — отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

Реклама. ПАО МТС. erid: LjN8KFVwj

МТС и БелГУ запускают обучение при помощи VR-технологий
Узнать подробнее
Читайте также:
МТС предложила белгородцам скидку на связь 30% при покупке абонементаВ МТС разработали новое приложение по борьбе с телефонными спамерамиВо весь голос: «Ростелеком» внедрил функцию озвучивания сообщений в виртуальной АТС
#Кристина Семенчук#Мтс#Платформа#Компьютеры#Игроки#Белгород#Владельцы#Белгородские геймеры#Туманная
Подпишитесь
Где же тут безопасность? Почему слухи о каникулах с 13 мая оказались фейком
Сегодня, 13:54
«Закрыла дочку собой»: родственники погибших белгородцев — о трагедии на Щорса
Сегодня, 06:54
Белгородцы смогут отказаться дальше сдавать ЕГЭ, если его прервёт ракетная опасность
Сегодня, 14:22
В Белгородской области несовершеннолетняя девушка родила в туалете гипермаркета
Сегодня, 13:01
Белгородец, помогавший спасать жителей обрушенного из-за ВСУ дома, трагически погиб
Сегодня, 14:31
Какие выплаты могут получить жители повреждённого обстрелом дома в Белгороде?
Сегодня, 12:43
"