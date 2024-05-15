В центре Белгорода на два дня изменится движение автобусов

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
С 17 по 19 мая 2024 года изменится работа общественного транспорта из-за проведения работ по устройству наружных сетей водоотведения на Белгородском проспекте. Об этом сообщает Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.
Корректировки затронут следующие автобусы: № 1, 4, 9, 14, 18, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 41, 41А, 50, 51, 52, 53, 103, 103Н, 104, 112, 114, 114Д, 115, 115Б, 119, 120, 121Р, 130А, 153, 213.
Ограничения в движении общественного транспорта будут действовать с 20:00 17 мая до 20:00 19 мая 2024 года.
В ЕТК также ответили на просьбы белгородцев ориентироваться на военные каналы при отбое ракетной опасности. В Единой транспортной компании заявили, что продолжат следовать сообщениям от МЧС и губернатора Белгородской области.