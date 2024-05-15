Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Автобус

В центре Белгорода на два дня изменится движение автобусов

15 мая 2024, 10:49
Фото: 1MI
Автобус
В связи с проведением работ на Белгородском проспекте с 17 по 19 мая изменится движение общественного транспорта. Ограничения коснутся более 30 автобусных маршрутов, сообщает Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.

С 17 по 19 мая 2024 года изменится работа общественного транспорта из-за проведения работ по устройству наружных сетей водоотведения на Белгородском проспекте. Об этом сообщает Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.

Корректировки затронут следующие автобусы: № 1, 4, 9, 14, 18, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 41, 41А, 50, 51, 52, 53, 103, 103Н, 104, 112, 114, 114Д, 115, 115Б, 119, 120, 121Р, 130А, 153, 213.

Ограничения в движении общественного транспорта будут действовать с 20:00 17 мая до 20:00 19 мая 2024 года.

В ЕТК также ответили на просьбы белгородцев ориентироваться на военные каналы при отбое ракетной опасности. В Единой транспортной компании заявили, что продолжат следовать сообщениям от МЧС и губернатора Белгородской области.

Схема движения общественного транспортаСхема движения общественного транспорта
Схема движения общественного транспорта
Фото: Организатор пассажирских перевозок БО
Водителям ЕТК выдали бронежилеты, а юные белгородцы вместо отдыха попали в больницу
Узнать подробнее
Читайте также:
С начала обстрелов в январе с работы ушли 136 водителей автобусов в БелгородеНе Z, V, O: какой символ рисуют на технике МО РФ, наступающей в сторону Харькова?
#Маргарита Водолажская#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Три человека ранены при атаке дрона: въезд на территорию белгородцы не согласовали
Сегодня, 11:34
Седьмая атака за день: ВСУ ударили по дому белгородцев
Сегодня, 12:49
С начала обстрелов в январе с работы ушли 136 водителей автобусов в Белгороде
Сегодня, 10:01
Поезда есть, а билетов нет: смогут ли белгородцы уехать без пересадок на юг летом
Сегодня, 09:34
В 2019 году над дедушкой, что просил укрытия, посмеялись мэр Белгорода и Варламов*
Сегодня, 09:16
«Родители пожалели, что не послушали нас»: Гладков — о вывозе белгородских детей
Сегодня, 11:41
"