В ещё одном регионе Черноземья ввели режим ЧС из-за заморозков

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Глава администрации Орловской области Андрей Клычков подписал постановление об установлении режима чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе региона. Это случилось и-за заморозков, которые были на территории области с 3 по 13 мая.
Сергей Борзенков, заместитель губернатора, отметил, что наибольший ущерб от переохлаждения понесли юго-восточные районы области: Ливенский, Должанский, Краснозоренский. Предварительные оценки говорили о возможной гибели посевов на площади до 35 тысяч гектаров.
Ранее режим ЧС из-за заморозков вводили в Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях.
Добавим, что в Белгородской области, согласно обновившемуся прогнозу МЧС, ближайшей ночью и утром ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до -1 °С.