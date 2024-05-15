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Заморозки

В ещё одном регионе Черноземья ввели режим ЧС из-за заморозков

15 мая 2024, 14:45
Фото: Изображение Midjourney
Заморозки

В Орловской области ввели режим ЧС из-за заморозков

Заморозки в регион пришли в начале мая. Больше всего пострадали юго-восточные районы области, где потери могут составить до 35 тысяч гектаров посевов, сообщает издание «‎Орелtimes»‎.
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Режим ЧС

Глава администрации Орловской области Андрей Клычков подписал постановление об установлении режима чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе региона. Это случилось и-за заморозков, которые были на территории области с 3 по 13 мая.

Сергей Борзенков, заместитель губернатора, отметил, что наибольший ущерб от переохлаждения понесли юго-восточные районы области: Ливенский, Должанский, Краснозоренский. Предварительные оценки говорили о возможной гибели посевов на площади до 35 тысяч гектаров.

Ранее режим ЧС из-за заморозков вводили в Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях.

Добавим, что в Белгородской области, согласно обновившемуся прогнозу МЧС, ближайшей ночью и утром ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до -1 °С.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Орловская область#Заморозки#Режим ЧС
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