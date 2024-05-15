В ещё одном регионе Черноземья ввели режим ЧС из-за заморозков

В Орловской области ввели режим ЧС из-за заморозков

Заморозки в регион пришли в начале мая. Больше всего пострадали юго-восточные районы области, где потери могут составить до 35 тысяч гектаров посевов, сообщает издание «‎Орелtimes»‎.