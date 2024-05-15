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В Белгородской области мужчина попал под суд из-за гибели косули

В Белгородской области мужчина попал под суд из-за гибели косули

15 мая 2024, 16:11
Фото: 1MI
В Шебекинском городском округе водитель автомобиля сбил косулю. Суд обязал виновника возместить ущерб в размере 40 тысяч рублей, сообщает прокуратура Белгородской области.
Сюжет
ДТП

В 2022 году в Шебекинском городском округе мужчина на авто сбил косулю. Животное не выжило. Подсчитано, что из-за произошедшего нанесён ущерб животному миру и государственному охотничьему фонду региона на сумму 40 тысяч рублей.

Суд удовлетворил исковое заявление межрайонного прокурора о взыскании причинённого ущерба в интересах Белгородской области.

Недавно стало известно, что погибла собака при обстреле ВСУ под Белгородом. Животное убило осколком в будке. При очередной атаке на Белгородскую область украинские силы задействовали авиационные бомбы, реактивные снаряды и беспилотники. Тогда российские расчёты ПВО смогли перехватить 17 реактивных снарядов.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#ДТП#Косуля#Животные#Белгород#Шебекинский горокруг
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