В Белгородской области мужчина попал под суд из-за гибели косули

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
В 2022 году в Шебекинском городском округе мужчина на авто сбил косулю. Животное не выжило. Подсчитано, что из-за произошедшего нанесён ущерб животному миру и государственному охотничьему фонду региона на сумму 40 тысяч рублей.
Суд удовлетворил исковое заявление межрайонного прокурора о взыскании причинённого ущерба в интересах Белгородской области.
Недавно стало известно, что погибла собака при обстреле ВСУ под Белгородом. Животное убило осколком в будке. При очередной атаке на Белгородскую область украинские силы задействовали авиационные бомбы, реактивные снаряды и беспилотники. Тогда российские расчёты ПВО смогли перехватить 17 реактивных снарядов.