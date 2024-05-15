Сколько заплатят белгородцам за сдачу незаконно хранящегося оружия?

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Исходя из документа, денежное вознаграждение белгородцы могут получить за 12 видов сданного незаконно хранящегося оружия:
Указанные суммы выдают за одну штуку сданного оружия или боеприпаса, поэтому при выдаче, например, двух автоматических оружий гражданину выплатят не 12 тыс., а 24 тыс. рублей.
Если белгородец сдаст несколько основных частей огнестрельного оружия, то получит выплату за все части, если они не являются основными частями одного и того же оружия.
Кроме того, белгородцам могут выплатить 3 тыс. рублей за сообщение о местонахождении неразорвавшихся боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Выплата может быть больше, если предоставить информацию о расположении сразу нескольких боеприпасов.