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Published Сегодня, 16:24

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Оружие

Сколько заплатят белгородцам за сдачу незаконно хранящегося оружия?

15 мая 2024, 16:24
Фото: 1MI
Оружие

В Белгородской области утвердили вознаграждения за сдачу оружия

Суммы денежного вознаграждения за сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных устройств указаны в документе от регионального правительства. Размер вознаграждения может достигать 12 тысяч рублей.

Исходя из документа, денежное вознаграждение белгородцы могут получить за 12 видов сданного незаконно хранящегося оружия:

  • за автоматическое оружие заплатят 12 тыс. рублей;
  • за боевое ручное стрелковое оружие, за охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом, за комбинированное оружие, включая обрезы, боевые и служебные револьверы и пистолеты — 10 тыс. рублей;
  • за охотничье пневматическое оружие более 7,5 Дж, за огнестрельное и спортивное гладкоствольные оружия, включая обрезы и огнестрельное оружие ограниченного поражения — 8 тыс. рублей;
  • за газовые револьверы и пистолеты, включая изменённые — 5 тыс. рублей;
  • за самодельное огнестрельное оружие — 8 тыс. рублей;
  • за холодное оружие и детонаторы — 1 тыс. рублей;
  • за все виды патронов — 30 рублей за один;
  • за 100 грамм взрывчатых веществ и материалов, кроме пороха — 5 тыс. рублей;
  • за 100 грамм пороха — 100 рублей;
  • за взрывное устройство промышленного изготовления — 5 тыс. рублей;
  • за артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и противотанковые гранаты, боевые ракеты, выстрелы, авиабомбы и кумулятивные заряды, гранатомёты, самодельные взрывные устройства и прочее, кроме найденных самостоятельно в местах боёв времён Великой Отечественной войны — 3 тыс. рублей;
  • за основные части огнестрельного оружия, куда входят ствол, затвор и другое, положено 30% от размера вознаграждения за одну штуку целого оружия.

Указанные суммы выдают за одну штуку сданного оружия или боеприпаса, поэтому при выдаче, например, двух автоматических оружий гражданину выплатят не 12 тыс., а 24 тыс. рублей.

Если белгородец сдаст несколько основных частей огнестрельного оружия, то получит выплату за все части, если они не являются основными частями одного и того же оружия.

Кроме того, белгородцам могут выплатить 3 тыс. рублей за сообщение о местонахождении неразорвавшихся боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Выплата может быть больше, если предоставить информацию о расположении сразу нескольких боеприпасов.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Оружие#Новости Белгорода#Вознаграждение#Белгород
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