Пора: в Белгороде ищут того, кто поставит сладкие новогодние подарки для детей

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Управление социальной защиты населения администрации Белгорода ищет подрядчика, который доставит новогодние подарки для детей. Начальная цена контракта составляет 230 тыс. рублей. Подарки исполнитель должен доставить в период с 4 декабря по 6 декабря 2024 года.
Согласно документам, в наборы войдут 56 видов конфет: карамель с желейной начинкой, леденцовая карамель, конфета глазированная с помадкой, конфета из взбитого суфле, арахис-драже, молочный шоколад со сливочной начинкой и другие конфеты.
Новогодние подарки должны быть расфасованы в индивидуальную упаковку. Упаковка должны бать картонная с новогодней символикой.
Аналогичная закупка появилась и от Научно-методического информационного центра Белгорода. Но поставку новогодних подарков заказчик готов потратить 16 млн 40 тыс. рублей. Доставить наборы подрядчик должен с 11 ноября по 1 декабря 2024 года в рабочие дни.
В наборы также войдут конфеты глазированные, вафельные батончики, конфеты со вкусом итальянского десерта «Тирамису» и т. д.
Известно, что эти наборы доставят для детских садов. В список вошли 108 дошкольных учреждений.
Исполнителей контрактов должны выбрать 23 мая.