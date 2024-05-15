Пора: в Белгороде ищут того, кто поставит сладкие новогодние подарки для детей

Согласно документам, в наборы войдут 56 видов конфет: карамель с желейной начинкой, леденцовая карамель, конфета глазированная с помадкой, конфета из взбитого суфле, арахис-драже, молочный шоколад со сливочной начинкой и другие конфеты.