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Published Сегодня, 11:02

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Дети

Пора: в Белгороде ищут того, кто поставит сладкие новогодние подарки для детей

15 мая 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney
Дети

На новогодние подарки в Белгороде готовы потратить больше 16 млн рублей

Соответствующие лоты появились на сайте госзакупок. Сладкие подарки поставщики должны доставить к декабрю 2024 года.

Управление социальной защиты населения администрации Белгорода ищет подрядчика, который доставит новогодние подарки для детей. Начальная цена контракта составляет 230 тыс. рублей. Подарки исполнитель должен доставить в период с 4 декабря по 6 декабря 2024 года.

Согласно документам, в наборы войдут 56 видов конфет: карамель с желейной начинкой, леденцовая карамель, конфета глазированная с помадкой, конфета из взбитого суфле, арахис-драже, молочный шоколад со сливочной начинкой и другие конфеты.

Новогодние подарки должны быть расфасованы в индивидуальную упаковку. Упаковка должны бать картонная с новогодней символикой.

Аналогичная закупка появилась и от Научно-методического информационного центра Белгорода. Но поставку новогодних подарков заказчик готов потратить 16 млн 40 тыс. рублей. Доставить наборы подрядчик должен с 11 ноября по 1 декабря 2024 года в рабочие дни.

В наборы также войдут конфеты глазированные, вафельные батончики, конфеты со вкусом итальянского десерта «Тирамису» и т. д.

Известно, что эти наборы доставят для детских садов. В список вошли 108 дошкольных учреждений.

Исполнителей контрактов должны выбрать 23 мая.

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#Алина Харина#Город#Госзакупки#Конфеты#Новости Белгорода#Детские сады#Новогодние подарки#Белгород
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