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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

В Воронежской области приняли 47 белгородцев

Готовы откликнуться на запросы: в Воронежской области смогут принять белгородцев

15 мая 2024, 06:28
Фото: 1MI

В Воронежской области приняли 47 белгородцев

В Хохольский район Воронежской области прибыли 47 человек из Белгородской области. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что регион готов принять и разместить ещё переселенцев, если потребуется.

В Хохольский район Воронежской области накануне прибыли белгородцы. Это те жители, которые приняли предложение временно переселиться в другой регион.

14 марта в Воронежскую область приехали 47 белгородцев. По словам воронежского губернатора, при необходимости они смогут отозваться на новые запросы белгородцев о размещении. Соответствующие службы готовы к этому.

В начале апреля Вячеслав Гладков сообщал, что, как только ситуация стабилизируется, власти предложат людям возможность вернуться в свои дома.

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