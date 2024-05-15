Готовы откликнуться на запросы: в Воронежской области смогут принять белгородцев

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В Хохольский район Воронежской области накануне прибыли белгородцы. Это те жители, которые приняли предложение временно переселиться в другой регион.
14 марта в Воронежскую область приехали 47 белгородцев. По словам воронежского губернатора, при необходимости они смогут отозваться на новые запросы белгородцев о размещении. Соответствующие службы готовы к этому.
В начале апреля Вячеслав Гладков сообщал, что, как только ситуация стабилизируется, власти предложат людям возможность вернуться в свои дома.