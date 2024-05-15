Гладков: в Белгородской области стартовал областной финал «Зарницы 2.0»

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Сегодня, 15 мая, в открытии военно-спортивной игры «Зарница 2.0» поучаствовали 15 команд Белгородской области. В каждой команде было по 10 человек. Участие принимали ребята в возрасте от 11 до 13 лет. Они соревновались по 16 направлениям подготовки. Результаты состязаний станут известны 16 мая.
С 17 мая начнутся соревнования в возрастной категории 14–17 лет.
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что участие в игре подарит детям новые знакомства и даст мощный заряд энергии. Победители областного финала отправятся на всероссийские соревнования, которые пройдут в Туле, чтобы представить Белгородскую область. В Губкине участие в соревнованиях примут около 350 детей.
Напомним, что в 2023 году Белгородская область была включена в список из 12 пилотных регионов, где проводилась программа «Зарница», которая принимала детей со всех регионов Российской Федерации.