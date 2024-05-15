Гладков: в Белгородской области стартовал областной финал «Зарницы 2.0»

Сегодня, 15 мая, в открытии военно-спортивной игры «Зарница 2.0» поучаствовали 15 команд Белгородской области. В каждой команде было по 10 человек. Участие принимали ребята в возрасте от 11 до 13 лет. Они соревновались по 16 направлениям подготовки. Результаты состязаний станут известны 16 мая.