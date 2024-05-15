ГК «Русагро» создала ООО под сахарные заводы в Белгородской и Тамбовской областях

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ГК «Русагро» в мае текущего года учредило четыре компании. Две из них зарегистрировали 14 мая в Тамбовской области. Речь идёт о предприятиях «Жердевский сахарный завод» и «Никифоровский сахарный завод».