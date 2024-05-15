ГК «Русагро» создала ООО под сахарные заводы в Белгородской и Тамбовской областях

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ГК «Русагро» в мае текущего года учредило четыре компании. Две из них зарегистрировали 14 мая в Тамбовской области. Речь идёт о предприятиях «Жердевский сахарный завод» и «Никифоровский сахарный завод».
По данным системы проверки контрагентов «Чекко», компания «Жердевский сахарный завод» занимается производством сахара. Генеральный директор — Елена Попова. Такой же вид деятельности и у предприятия «Никифоровский сахарный завод». Там генеральный директор — Сергей Погребицкий.
Ещё две организации ГК «Русагро» учредило в Белгородской области 13 мая. Это «Чернянский сахарный завод» и «Ника сахарный завод» (Волоконовский район). Первой компанией руководит Игорь Смотров, а второй — Вячеслав Нагорский. Занимаются организации производством сахара.
Напомним, ранее Бел.Ру стало известно, что юрлицо ООО «ГК „Русагро“» приняло решение об изменении места нахождения. Компания на данный момент зарегистрирована в Тамбове. С 10 апреля начался процесс перехода в Белгород. Комментировать планы по смене «прописки» в пресс-службе компании отказались.