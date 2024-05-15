Эксперты развенчали миф о зависимости человека от смартфона

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Как пишет newkhakasiya.online, термин «экранное время» представляет собой понятие того, какое количество времени человек тратит на использование гаджетов. Этот период может составлять сутки, неделю или месяц. Таким образом, термин используется для обозначения множества аспектов, которые связаны с онлайн-жизнью человека.
Люди часто говорят о том, что им что-то понравилось и им не жалко было потраченного времени. Наряду с этим о некоторых вещах человек может говорить с сожалением, подразумевая, что это была пустая трата времени, и именно тогда используется слово «зависимость».
При этом эксперты пояснили, что термин «аддикция» имеет несколько иное значение и обозначает пагубную привычку, такую как наркомания или игромания.
По словам экспертов, соцсети способствуют повышению уровня дофамина, следовательно, вызывают зависимость. Но если рассматривать использование технологий не с точки зрения пристрастий, а как привычку, то можно выработать нейтральные. К примеру, проверка телефона, которая не приносит человеку ни пользы, ни вреда.
Проверка телефона становится вредной привычкой, когда человек едет по дороге и смотрит на экран смартфона просто так, чтобы посмотреть, что пользователи выкладывают в социальные сети. Это может привести к дорожно-транспортным происшествиям.
Но когда человек проверяет телефон, когда чувствует себя одиноко или хочет пообщаться с друзьями, то это хорошая привычка, которая положительно сказывается на самочувствии.