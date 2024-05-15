Белгородцев попросили потерпеть, пока устранят проблемы с интернетом

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Белгородские интернет-провайдеры столкнулись с DDoS-атаками. У жителей Белгорода и пригорода могут возникать проблемы с доступом в интернет — сервисы и веб-ресурсы медленно грузятся или вообще недоступны.
В минцифры ответили, что цель таких атак хакеров — создать дополнительное напряжение среди местных жителей.
Это напрямую влияет на возможность получать информацию об оперативной обстановке в области, в том числе оповещения МЧС.
минцифры
Сейчас провайдеры пытаются минимизировать влияние этой ситуации на пользователей и работают над восстановлением нормального функционирования сети. Процесс может занять некоторое время.
Напомним, что на днях местные жители пожаловались на работу провайдера «Лучше.net». Выяснилось, что провайдера также атаковали хакеры. Глава Белгородского района сообщила, что оператор уже пытается решить проблему.