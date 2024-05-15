Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Интернет-провайдеров в Белгородской области снова атакуют хакеры

Белгородцев попросили потерпеть, пока устранят проблемы с интернетом

15 мая 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney

Интернет-провайдеров в Белгородской области снова атакуют хакеры

Белгородцы могут испытывать проблемы с доступом к интернету. Сейчас провайдеры работают над восстановлением нормального функционирования сети. Подробности сообщили в минцифры области.

Белгородские интернет-провайдеры столкнулись с DDoS-атаками. У жителей Белгорода и пригорода могут возникать проблемы с доступом в интернет — сервисы и веб-ресурсы медленно грузятся или вообще недоступны.

В минцифры ответили, что цель таких атак хакеров — создать дополнительное напряжение среди местных жителей.

Это напрямую влияет на возможность получать информацию об оперативной обстановке в области, в том числе оповещения МЧС.
минцифры

Сейчас провайдеры пытаются минимизировать влияние этой ситуации на пользователей и работают над восстановлением нормального функционирования сети. Процесс может занять некоторое время.

Напомним, что на днях местные жители пожаловались на работу провайдера «Лучше.net». Выяснилось, что провайдера также атаковали хакеры. Глава Белгородского района сообщила, что оператор уже пытается решить проблему.

Около 30 тысяч белгородцев вновь остались без интернета из-за хакерской атаки
Узнать подробнее
Читайте также:
Около 30 тысяч белгородцев вновь остались без интернета из-за хакерской атаки«Атакуют наши враги»: интернет-операторы в Белгороде борются с DDoS-атакамиЖалобы помогли? Провайдер всё-таки компенсирует белгородцам дни без интернета
#Алина Харина#Общество#Белгородский район#Интернет#Новости Белгорода#Белгород#Провайдеры#Хакеры#Атаки
Подпишитесь
По Белгороду ударили американскими ракетами и французскими авиабомбами
Сегодня, 04:52
В Белгороде прогремели взрывы, сработала ПВО
Сегодня, 01:15
Прямое попадание снаряда в дом под Белгородом: есть раненые
Сегодня, 02:34
Готовы откликнуться на запросы: в Воронежской области смогут принять белгородцев
Сегодня, 06:28
В нескольких домах Белгорода перенесли сроки отключения горячей воды
Вчера, 14:42
Демидов назвал возможные сроки возвращения белгородцев домой после трагедии на Щорса
Сегодня, 06:45
"